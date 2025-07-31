Власти Молдавии готовы вернуться к переговорам по приднестровскому урегулированию только после полного вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) с территории непризнанной республики. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду.
«Главный вопрос — как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», — отметила Майя Санду в интервью изданию Newsmaker, комментируя причины пятилетнего перерыва в диалоге с Тирасполем. По ее словам, перспектива вывода российских военных зависит от хода событий на Украине.
Майя Санду также подчеркнула, что Кишинев не планирует делиться финансовой поддержкой ЕС с Приднестровьем. Президент Молдавии объяснила это отказом «финансировать режим, подчиненный России». Она сообщила, что экономическая модель региона якобы ранее строилась на дешевом газе из России, но теперь, когда поставки сокращены, прежняя схема стала неустойчивой. Санду считает важным диверсифицировать источники энергии для снижения зависимости от Москвы.
С 2020 года переговоры по приднестровскому урегулированию заморожены. Президент непризнанной республики Вадим Красносельский неоднократно предлагал возобновить формат «пять плюс два» с участием Молдавии, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, а также наблюдателей от ЕС и США. Однако Кишинев отклонил эти предложения.
ОГРВ размещена в Приднестровье с 1992 года для поддержки миротворческой миссии и охраны складов с боеприпасами, оставшимися после вывода советских войск из Европы. По данным молдавских властей, численность контингента составляет около тысячи человек. Процесс вывоза и утилизации боеприпасов был приостановлен в 2004 году из-за разногласий между Кишиневом и Тирасполем.
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