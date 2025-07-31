Уроженец индийского города Берхампур Сридхар Рауагуру, погибший на спецоперации, намеренно рвался на фронт. 32-летний мужчина всю жизнь мечтал посвятить себя военной службе и переехать в Россию. Свою любовь иностранец нашел в пермском селе Култаево.
О том, что Сридхар с детства грезил армией, корреспонденту URA.RU рассказала жена погибшего Ольга Рауагуру. Пермячка и гражданин Индии познакомились в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) во время пандемии. «Он увидел [в соцсети] мою фотографию, я ему понравилась. Стал писать мне. Ну и в марте 2022 года приехал сюда [в Култаево]», — вспоминает Ольга. Пермячка воспитывала троих детей от первого брака: старшему сыну сейчас 27 лет, среднему 18, а дочке 11. Дети, по словам Ольги, очень хорошо ладили с отчимом-иностранцем.
- Дочка даже «папой» его называла. Мама его поначалу, конечно, была против нашего брака, но потом приняла меня. Он был очень добрым. Русский язык выучил быстро, проблем в общении у нас почти не возникало.
В России Сридхар принял православную веру и официально узаконил свои отношения с Ольгой: пара обвенчалась в церкви в Култаево. У себя на родине в Индии мужчина занимался ткачеством, а в эмиграции освоил профессию монтажника, трудился на стройке тоннеля вместе с супругой. Но желание осуществить давнюю мечту не отпускало и однажды Сридхару попалась на глаза статья о том, как один из его сограждан оказался на СВО.
- Ему нравилась военная форма. Вообще муж мечтал сделать карьеру в армии, поскольку военных в Индии уважают. Но по их законам для того, чтобы стать военнослужащим, нужно закончить 12 классов в школе, а у него только 10 классов. И вот, где-то он вычитал, что гражданина Индии взяли на СВО. Сридхар сказал мне: «О! Я тоже туда [на фронт] поеду». Я ему говорю, ты что, сдурел? Отговаривала, наверное, месяц, пока его кандидатуру рассматривали, но он ни в какую. Астрологией увлекался. Посмотрел гороскоп, говорит: «Все хорошо будет у меня». Конечно, и он перед тем, как отправиться на спецоперацию, много о ней читал в интернете. Все понимал, но, хотел быть полезным обществу. Говорил: «Если и погибну, то героем».
Сридхар подписал контракт о прохождении военной службы 4 июля 2024 года. В военкомате ему предложили пойти в снайперы, и мужчина дал согласие, уверяет Ольга. Однако после попадания на передовую Сридхар был определен в штурмовики. В зоне СВО он получил позывной «Индус». Службу проходил в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады, но погиб в первом же штурме.
- Мама Сридхара была не в курсе, что он поехал на спецоперацию. Он сам ей не сказал, чтобы она не волновалась и мне запретил. Просил, если будут спрашивать, отвечать так: мол поехал в лес дрова рубить, а там связи нет. Когда он перестал с родственниками выходить на связь, они заволновались, конечно. Вначале подумали, что это я его убила. Даже в посольство обратились, ко мне полиция наведалась. Хотя у нас было видеоопознание из морга по WhatsApp.
Сейчас Ольга добивается получения выплат на погибшего мужа. Из-за бюрократических сложностей она получила только часть из положенной ей суммы. Оставшиеся деньги по-прежнему лежат на банковском счете — эти выплаты, по ее словам, по закону положены родителям Сридхара.
- Выплаты мне пришли только в апреле, я получила лишь часть. У Сридхара осталась мать, отец умер 27 лет назад. Но документы о его смерти я никак не могу получить, бегаю в посольство, никакие данные мне не предоставляют. С его матерью связи нет, общаюсь с братом мужа.
Незадолго до отправки на СВО Сридхар узнал о радостном известии: ему одобрили получение гражданства РФ. Но российский паспорт «Индус» получить так и не успел. Похоронен военнослужащий на кладбище вблизи деревни Болгары. За участие в спецоперации он награжден орденом Мужества посмертно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!