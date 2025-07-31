Пермяк, по вине которого три человека отравились метанолом, пойдет под суд

В Пермском крае предстанет перед судом мужчина, действия которого привели к отравлению метанолом троих человек. Криминальная история началась еще в декабре 2024 года.
«Тогда 53-летний житель Чердыни приобрел на железнодорожном вокзале Саратова три бутылки, содержавшие 96-процентный метанол — опасное вещество, запрещенное к обороту на территории Российской Федерации. При этом мужчина не был осведомлен о смертельной концентрации метанола в купленной жидкости», — сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю в telegram-канале.
В ходе расследования установлено, что обвиняемый мог предполагать потенциальную опасность вещества, поскольку бутылки не имели маркировки и были приобретены вне торговли. Однако никаких мер по предотвращению доступа других проживающих с ним лиц к опасной жидкости мужчина не предпринял. В результате этого, в июне 2025 года произошла трагедия.
По данным следствия, 1 июня 2025 года родственница обвиняемого употребила часть содержимого одной из бутылок и скончалась в результате отравления. После этого, с 2 по 3 июня того же года обвиняемый передал часть оставшейся жидкости двум жителям Чердыни, которые также употребили метанол и умерли.
На сегодняшний день следователи завершили расследование уголовного дела. Все собранные материалы были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!