«Ключ к освобождению ДНР»: как выглядит взятый российскими бойцами Часов Яр. Фоторепортаж

ВС РФ пленили 50 украинских бойцов при освобождении Часова Яра
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские военные освободили Часов Яр
Российские военные освободили Часов Яр Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили город Часов Яр в ДНР. Во время операции было уничтожено крупнейшее подразделение ВСУ с начала проведения спецоперации. Бои за населенный пункт шли с лета 2024 года. Сразу после освобождения появились кадры из одного из ключевых логистических пунктов в Донбассе — в материале URA.RU.

«Часов Яр, можно сказать, — это ключ к наступлению на Краматорск и Славянск, к дальнейшему освобождению республики и территории Российской Федерации согласно Конституции», — рассказал военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин. Следующая цель российской армии на данном направлении — город Константиновка. Бои за этот и вышеперечисленные населенные пункты станет решающей битвой в освобождении ДНР.

За время боев украинская армия потеряла около 7,5 тысячи бойцов. В это число входили наиболее боеспособные подразделения ВСУ, отступившая из Артемовска (украинское название — Бахмут). «Именно там, в Часов Яре, был сформирован новый укрепрайон, новый город-крепость, и брать его было достаточно тяжело», — заявил Гагин. При освобождении города ВС РФ взяли в плен 50 украинских бойцов.

В настоящее время российские военные уничтожают разрозненные группы ВСУ, которые еще остались в окрестностях города и представляют опасность. Также солдаты России ищут оставшихся в населенном пункте мирных жителей для оказания им всей необходимой помощи.

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Российские войска освободили город Часов Яр в ДНР. Во время операции было уничтожено крупнейшее подразделение ВСУ с начала проведения спецоперации. Бои за населенный пункт шли с лета 2024 года. Сразу после освобождения появились кадры из одного из ключевых логистических пунктов в Донбассе — в материале URA.RU. «Часов Яр, можно сказать, — это ключ к наступлению на Краматорск и Славянск, к дальнейшему освобождению республики и территории Российской Федерации согласно Конституции», — рассказал военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин. Следующая цель российской армии на данном направлении — город Константиновка. Бои за этот и вышеперечисленные населенные пункты станет решающей битвой в освобождении ДНР. За время боев украинская армия потеряла около 7,5 тысячи бойцов. В это число входили наиболее боеспособные подразделения ВСУ, отступившая из Артемовска (украинское название — Бахмут). «Именно там, в Часов Яре, был сформирован новый укрепрайон, новый город-крепость, и брать его было достаточно тяжело», — заявил Гагин. При освобождении города ВС РФ взяли в плен 50 украинских бойцов. В настоящее время российские военные уничтожают разрозненные группы ВСУ, которые еще остались в окрестностях города и представляют опасность. Также солдаты России ищут оставшихся в населенном пункте мирных жителей для оказания им всей необходимой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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