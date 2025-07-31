В районе Часового Яра в ходе боевых действий было уничтожено крупнейшее подразделение Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах. При этом он отметил, что в этой группировке были тысячи человек из личного состава ВСУ.
К таким итогам пришла Украина спустя больше года обороны города. В целом наступление на эту крепость стало возможным после освобождения Артемовска (Бахмут). При этом российские военные говорили, Часов Яр сравним с бахмутской мясорубкой. Как развивались бои за регион с апреля 2024 года — в материале URA.RU.
Апрель-май 2024: первые успехи
Российские войска 4 апреля начали штурм восточных окраин Часового Яра, продвинувшись по дороге Т0506 (Хромово — Часов Яр) и закрепившись на улице Зеленой в микрорайоне «Канал». Поселок Богдановка (три км северо-восточнее города) был взят 13 апреля, а 21 апреля Министерство обороны РФ официально подтвердило его освобождение.
Российские подразделения 23 марта заняли село Ивановское (юго-восточнее города), создав плацдарм для дальнейшего наступления. В конце апреля — начале мая шли ожесточенные бои за лесной массив к югу от Часового Яра, где украинские силы пытались сдержать продвижение.
Июнь-август 2024: освобождение «Канала»
Российские войска ворвались в промышленную зону микрорайона «Канал» 8–9 июня, а 10 июня завершили зачистку Ивановского. К 21 июня под контролем ВСУ оставалась лишь западная часть города за каналом Северский Донец — Донбасс.
Микрорайон «Канал» 2 июля полностью перешел под контроль российских войск. Восточная часть Калиновки (севернее города) была освобождена 18 июля. Подразделения 98-й ВДД 28–30 июля форсировали канал в районе Орловского леса, закрепившись на западном берегу у микрорайона «Жовтневый».
Сентябрь 2024: расширение плацдармов
В начале сентября российские войска вышли к каналу южнее города — в районе Клищевки. Позже была освобождена Григоровка (северный фланг). Подразделения («Ахмат») и 4-я мотострелковая бригада 16–17 сентября прорвались южнее Часового Яра, создав плацдарм у села Ступочки.
Октябрь-декабрь 2024: уличные бои
Российские подразделения 17 октября ворвались в юго-восточную часть города (район шахты «Блок-9»). К 15 ноября бои шли уже в центральных кварталах. В конце декабря контроль над огнеупорным заводом (ключевой узел обороны) несколько раз переходил из рук в руки, но к январю 2025 года объект был окончательно занят российскими войсками.
Январь — июнь 2025: завершение операции
К началу 2025 года российские войска приступили к финальной стадии операции по освобождению Часового Яра. Первым важным успехом стало взятие 13 января Часовоярского огнеупорного комбината — ключевого узла обороны ВСУ. В последующие две недели подразделениями «Ахмат» и регулярных частей были освобождены северные микрорайоны города, включая укрепрайон «Пентагон» и превращенный в военный объект детский лагерь.
Особое значение имел штурм господствующей высоты — террикона рудника «Блок-9», завершившийся 29 января. Это позволило установить огневой контроль над западными кварталами. К началу февраля основные боевые действия переместились в центральную часть города, где велись ожесточенные уличные бои за каждый квартал.
К середине февраля под контроль российских войск перешли стратегические объекты в центре — стадион «Авангард» и городская больница №3. К концу марта, несмотря на ожесточенное сопротивление остатков украинских формирований, российские войска установили контроль над всеми господствующими высотами вокруг Часового Яра. Последние очаги сопротивления в городской черте были ликвидированы, что открыло возможности для дальнейшего наступления в направлении Краматорска и Славянска.
Июль 2025: итог сопротивления ВСУ
Штурмовые подразделения продвигались с южных направлений, последовательно вытесняя украинских бойцов из жилых домов, разрушенных зданий и подвалов. Попытки контратак со стороны ВСУ оказались безрезультатными, а их оборона была дезорганизована. Российские операторы беспилотников эффективно препятствовали ротации противника и доставке боеприпасов.
В Часовом Яре оставались мирные жители, ожидавшие прихода российских войск. Попытка группы гражданских пересечь линию фронта с белым флагом закончилась трагедией — по ним был открыт огонь украинской артиллерией и FPV-дронами, выжил только один человек, рассказал военкор «Известий» Роман Польшаков. Позже российские военные оказали оставшимся помощь, сбросив медикаменты и воду, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ.
Для удержания города украинское командование перебросило элитные подразделения, отдавая приказ любой ценой не сдавать позиции. Однако в итоге украинская армия понесла тяжелые потери и утратила контроль над стратегическим логистическим центром, который ранее обеспечивал снабжение сил Киева на всем донецком направлении, включая Артемовск.
Кроме того, по информации российских силовых структур, большинство жителей Часова Яра, ранее скрывавшихся в подвалах из-за боевых действий, были выведены из опасных районов. Российские военные продолжают проверять подвалы и укрытия города, несмотря на уже проведенную эвакуацию.
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