Новый начальник полиции назначен в районе под Челябинском

Начальник главка МВД по Челябинской области Сергей Космачев представил личному составу нового руководителя полиции Красноармейского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.
«Сергей Космачев с рабочим визитом посетил Красноармейский район. Он представил личному составу нового руководителя отдела. Им стал подполковник полиции Николай Николаев», — сообщили в пресс-службе. Ранее Николаев служил в областном полицейском главке в должности заместителя начальника одного из структурных подразделений.
Кроме того, Космачев посетил детский лагерь «Черемушки», где ежегодно за смену отдыхают порядка 450 детей со всей Челябинской области. Также начальник главка обозначил приоритетные задачи, стоящие перед Красноармейским отделом. Решение этих задач призвано повысить уровень общественной безопасности и усовершенствовать оперативно-служебную деятельность. Красноармейский район находится вблизи Челябинска и в ряде территорий граничит с ним с востока и северо-востока.
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