В Москве горит трехэтажное здание со стрелковым клубом

Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание в административном здании на западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ на улице Верейской, 11 вспыхнул второй этаж трехэтажного здания, огонь распространился на площади около 300 квадратных метров. По данным СМИ в здании находится стрелковый клуб.
«На улице Верейской 11, горит второй ярус трехэтажного административного здания на 300 квадратах. Люди самостоятельно покинули помещения. Предварительно, внутри остался человек», — сообщили в telegram-канале ведомства.
На месте происшествия работают 58 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Пожарные проводят разведку и проверяют все помещения на наличие возможных пострадавших.
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