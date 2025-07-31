31 июля 2025

В Москве горит трехэтажное здание со стрелковым клубом

Пожарные ликвидируют возгорание в здании на западе Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Трехэтажное здание в Москве тушат сотрудники МЧС
Трехэтажное здание в Москве тушат сотрудники МЧС Фото:

Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание в административном здании на западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ на улице Верейской, 11 вспыхнул второй этаж трехэтажного здания, огонь распространился на площади около 300 квадратных метров. По данным СМИ в здании находится стрелковый клуб. 

«На улице Верейской 11, горит второй ярус трехэтажного административного здания на 300 квадратах. Люди самостоятельно покинули помещения. Предварительно, внутри остался человек», — сообщили в telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работают 58 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Пожарные проводят разведку и проверяют все помещения на наличие возможных пострадавших.

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Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание в административном здании на западе Москвы. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ на улице Верейской, 11 вспыхнул второй этаж трехэтажного здания, огонь распространился на площади около 300 квадратных метров. По данным СМИ в здании находится стрелковый клуб.  «На улице Верейской 11, горит второй ярус трехэтажного административного здания на 300 квадратах. Люди самостоятельно покинули помещения. Предварительно, внутри остался человек», — сообщили в telegram-канале ведомства. На месте происшествия работают 58 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Пожарные проводят разведку и проверяют все помещения на наличие возможных пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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