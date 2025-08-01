NYT: в США предложили дать Украине свыше 50 млрд долларов за счет активов РФ

В Конгресс внесен законопроект, который предусматривает выделение Украине 54,6 миллиарда долларов в течение ближайших двух лет. Об этом сообщила газета New York Times. Документ предполагает частичное финансирование помощи за счет конфискованных российских активов.
«Сохраняется двухпартийная решимость поддерживать Украину помогая ей получить средства противовоздушной обороны для защиты», — говорится в материале. Отмечается, что деньги будут профинансированы за счет использования конфискованных российских активов, а также продажи американского оружия Европе.
Такая инициатива появилась «на фоне отсутствия прогресса» на мирных переговорах, в которых участвуют и США. Авторы законопроекта отметили, что Украина быстро истощает запасы, поэтому ей нужна новая военная помощь.
Законопроект также предусматривает расширение полномочий президента США по передаче вооружения Украине без предварительного согласования с Конгрессом. Предельный размер таких полномочий предлагается увеличить с нынешних 100 миллионов до шести миллиардов долларов ежегодно в 2026 и 2027 годах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что дает России и Украине 10 дней, чтобы решить конфликт. В противном случае он пригрозил санкциями. Однако спустя несколько дней Трамп засомневался в эффективности этих мер. Он косвенно подтвердил, что Россия уже адаптировалась к западному санкционному давлению.
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