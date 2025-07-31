31 июля 2025

Трамп засомневался в эффективности санкций против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп разочаровался в санкциях против РФ
Трамп разочаровался в санкциях против РФ Фото:

Президент США Дональд Трамп засомневался в эффективности санкций против России. Об этом он на брифинге в Белом доме.

«Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (президента РФ Владимира Путина — прим. ред.) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сказал Дональд Трамп. Его слова передает Fox News. 

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о возможности введения новых санкций против России, отмечая, что детали решений будут держаться в секрете и обсуждение идет на высоком уровне. Президент США неоднократно выражал недовольство позицией Москвы по украинскому конфликту, а в Кремле подчеркивали, что внимательно следят за заявлениями Вашингтона.

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Президент США Дональд Трамп засомневался в эффективности санкций против России. Об этом он на брифинге в Белом доме. «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (президента РФ Владимира Путина — прим. ред.) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сказал Дональд Трамп. Его слова передает Fox News.  Ранее Дональд Трамп уже заявлял о возможности введения новых санкций против России, отмечая, что детали решений будут держаться в секрете и обсуждение идет на высоком уровне. Президент США неоднократно выражал недовольство позицией Москвы по украинскому конфликту, а в Кремле подчеркивали, что внимательно следят за заявлениями Вашингтона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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