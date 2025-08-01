Террористы в «Крокусе» специально расстреливали прятавшихся детей в ходе теракта

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» целенаправленно разыскивали и расстреливали прятавшихся посетителей, в том числе детей, действуя с предельной жестокостью и хладнокровием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении редакции.
«Войдя в концертный зал, они [террористы] начали расстреливать посетителей концерта, среди которых были дети», — цитируют журналисты выдержку из документов. В материалах подчеркивается, что фигуранты заранее договорились добивать раненых, а роли каждого были распределены до нападения.
По сведениям журналистов, исполнители теракта чувствовали себя уверенно и действовали хладнокровно. Непосредственно перед началом атаки они находились в кафе, где выпили кофе и наблюдали за обстановкой в зале, ожидая наибольшего скопления людей. Также известно, что после совершения нападения нападавшие покинули здание из-за технических проблем с оружием и недостатка боеприпасов.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года: исполнители открыли стрельбу по посетителям, после чего подожгли зал с помощью бензина, что привело к массовым жертвам и разрушениям. В результате атаки погибли 147 человек, 336 получили ранения, а ущерб составил 5,7 млрд рублей.
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