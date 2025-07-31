Год спустя на месте дома на ул. Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле — пустырь. После обрушения дом полностью снесли. Сегодня к месту трагедии стягиваются местные жители, чтобы почтить память жертв.
Траурная церемония начнется в 10:30, передает корреспондент URA.RU. Тагильчане возложат цветы. За этим агентство следит в режиме онлайн.
Трагедия произошла 1 августа 2024-го. В результате обрушения погибли 11 человек, шестеро из которых — дети. После этого силовики задержали троих газовиков и обвинили их в случившемся. Позднее обвинение также было предъявлено хозяйке квартиры, в которой произошел взрыв. Никто из них свою вину не признает. Подробнее, — в сюжете URA.RU.
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