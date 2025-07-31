Общество Как спустя год выглядит место, где рухнул дом в Нижнем Тагиле. Фото На месте рухнувшего дома в Нижнем Тагиле образовался пустырь 01 августа 2025 в 10:32 Размер текста - 17 + Трагедия унесла жизни 11 человек Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Год спустя на месте дома на ул. Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле — пустырь. После обрушения дом полностью снесли. Сегодня к месту трагедии стягиваются местные жители, чтобы почтить память жертв. Траурная церемония начнется в 10:30, передает корреспондент URA.RU. Тагильчане возложат цветы. За этим агентство следит в режиме онлайн. Трагедия произошла 1 августа 2024-го. В результате обрушения погибли 11 человек, шестеро из которых — дети. После этого силовики задержали троих газовиков и обвинили их в случившемся. Позднее обвинение также было предъявлено хозяйке квартиры, в которой произошел взрыв. Никто из них свою вину не признает. Подробнее, — в сюжете URA.RU. Еще год назад здесь стояла высотка Фото: Илья Московец © URA.RU Теперь на пустыре — крест Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Год спустя на месте дома на ул. Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле — пустырь. После обрушения дом полностью снесли. Сегодня к месту трагедии стягиваются местные жители, чтобы почтить память жертв. Траурная церемония начнется в 10:30, передает корреспондент URA.RU. Тагильчане возложат цветы. За этим агентство следит в режиме онлайн. Трагедия произошла 1 августа 2024-го. В результате обрушения погибли 11 человек, шестеро из которых — дети. После этого силовики задержали троих газовиков и обвинили их в случившемся. Позднее обвинение также было предъявлено хозяйке квартиры, в которой произошел взрыв. Никто из них свою вину не признает. Подробнее, — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям