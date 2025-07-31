31 июля 2025

Как спустя год выглядит место, где рухнул дом в Нижнем Тагиле. Фото

На месте рухнувшего дома в Нижнем Тагиле образовался пустырь
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 81 на улице Сибирской. Нижний Тагил , сибирская 81
Трагедия унесла жизни 11 человек Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Год спустя на месте дома на ул. Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле — пустырь. После обрушения дом полностью снесли. Сегодня к месту трагедии стягиваются местные жители, чтобы почтить память жертв.

Траурная церемония начнется в 10:30, передает корреспондент URA.RU. Тагильчане возложат цветы. За этим агентство следит в режиме онлайн.

Трагедия произошла 1 августа 2024-го. В результате обрушения погибли 11 человек, шестеро из которых — дети. После этого силовики задержали троих газовиков и обвинили их в случившемся. Позднее обвинение также было предъявлено хозяйке квартиры, в которой произошел взрыв. Никто из них свою вину не признает. Подробнее, — в сюжете URA.RU.

Еще год назад здесь стояла высотка
Еще год назад здесь стояла высотка
Фото:
Теперь на пустыре — крест
Теперь на пустыре — крест
Фото:

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Год спустя на месте дома на ул. Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле — пустырь. После обрушения дом полностью снесли. Сегодня к месту трагедии стягиваются местные жители, чтобы почтить память жертв. Траурная церемония начнется в 10:30, передает корреспондент URA.RU. Тагильчане возложат цветы. За этим агентство следит в режиме онлайн. Трагедия произошла 1 августа 2024-го. В результате обрушения погибли 11 человек, шестеро из которых — дети. После этого силовики задержали троих газовиков и обвинили их в случившемся. Позднее обвинение также было предъявлено хозяйке квартиры, в которой произошел взрыв. Никто из них свою вину не признает. Подробнее, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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