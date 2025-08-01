Слуцкий призвал отменить бесплатное обучение для мигрантов

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Слуцкий уверен, что обилие мигрантов мешает остальным ученикам качественно получать знания
Слуцкий уверен, что обилие мигрантов мешает остальным ученикам качественно получать знания Фото:

Бесплатное обучение в школах надо отменить для мигрантов из-за нехватки мест. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий

"Бесплатное обучение для мигрантов в России нужно отменить! Во многих регионах наблюдается острый дефицит мест в школах", — заявил Слуцкий в своем telegram-канале. 

По его словам, наиболее существенная ситуация складывается в старших классах. А "нашествие мигрантов" мешает всем, добавил он. Из-за дефицита учителей падает качество обучения в школах, что негативно влияет на русских старшеклассников. "На всю эту «орду» тратятся огромные государственные деньги, причем из кармана русских же родителей", — особо отметил Слуцкий. 

Чтобы решить эту проблему, ЛДПР внесет на рассмотрение в Госдуму соответсвующий законопроект. Согласно ему, за обучение в школах для тех, кто не родился в России, надо будет платить. 

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Бесплатное обучение в школах надо отменить для мигрантов из-за нехватки мест. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.  "Бесплатное обучение для мигрантов в России нужно отменить! Во многих регионах наблюдается острый дефицит мест в школах", — заявил Слуцкий в своем telegram-канале.  По его словам, наиболее существенная ситуация складывается в старших классах. А "нашествие мигрантов" мешает всем, добавил он. Из-за дефицита учителей падает качество обучения в школах, что негативно влияет на русских старшеклассников. "На всю эту «орду» тратятся огромные государственные деньги, причем из кармана русских же родителей", — особо отметил Слуцкий.  Чтобы решить эту проблему, ЛДПР внесет на рассмотрение в Госдуму соответсвующий законопроект. Согласно ему, за обучение в школах для тех, кто не родился в России, надо будет платить. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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