Слуцкий призвал отменить бесплатное обучение для мигрантов

Бесплатное обучение в школах надо отменить для мигрантов из-за нехватки мест. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Бесплатное обучение для мигрантов в России нужно отменить! Во многих регионах наблюдается острый дефицит мест в школах", — заявил Слуцкий в своем telegram-канале.
По его словам, наиболее существенная ситуация складывается в старших классах. А "нашествие мигрантов" мешает всем, добавил он. Из-за дефицита учителей падает качество обучения в школах, что негативно влияет на русских старшеклассников. "На всю эту «орду» тратятся огромные государственные деньги, причем из кармана русских же родителей", — особо отметил Слуцкий.
Чтобы решить эту проблему, ЛДПР внесет на рассмотрение в Госдуму соответсвующий законопроект. Согласно ему, за обучение в школах для тех, кто не родился в России, надо будет платить.
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