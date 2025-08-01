В Сумской области уничтожена рота нацбатальона «Айдар»*

Штурмовая рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в России) полностью уничтожена в районе Бессаловки Сумской области. Об этом заявили в российских силовых структурах.
«Родственники украинских неонацистов 24-го ошб „Айдар“ в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты подразделения, которая в полном составе в июле была уничтожена бойцами „Севера“ в районе Бессаловки», — рассказал собеседник агентства. Его слова приводит ТАСС.
Боевики «Айдара» уже не в первый раз попадают под уничтожение в Сумской области. В последний раз это произошло в конце июля. Те, кто сумел выбраться из батальона, говорят, что в «Айдаре» состоят в основном те, кто убивает только за деньги. При этом большинство там — это наемники.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.