В Сумской области уничтожена рота нацбатальона «Айдар»*

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Украинская рота нацбатальона была уничтожена на сумском направлении
Украинская рота нацбатальона была уничтожена на сумском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовая рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в России) полностью уничтожена в районе Бессаловки Сумской области. Об этом заявили в российских силовых структурах. 

«Родственники украинских неонацистов 24-го ошб „Айдар“ в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты подразделения, которая в полном составе в июле была уничтожена бойцами „Севера“ в районе Бессаловки», — рассказал собеседник агентства. Его слова приводит ТАСС. 

Боевики «Айдара» уже не в первый раз попадают под уничтожение в Сумской области. В последний раз это произошло в конце июля. Те, кто сумел выбраться из батальона, говорят, что в «Айдаре» состоят в основном те, кто убивает только за деньги. При этом большинство там — это наемники.  

*Организация признана террористической и запрещена в России

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Штурмовая рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в России) полностью уничтожена в районе Бессаловки Сумской области. Об этом заявили в российских силовых структурах.  «Родственники украинских неонацистов 24-го ошб „Айдар“ в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты подразделения, которая в полном составе в июле была уничтожена бойцами „Севера“ в районе Бессаловки», — рассказал собеседник агентства. Его слова приводит ТАСС.  Боевики «Айдара» уже не в первый раз попадают под уничтожение в Сумской области. В последний раз это произошло в конце июля. Те, кто сумел выбраться из батальона, говорят, что в «Айдаре» состоят в основном те, кто убивает только за деньги. При этом большинство там — это наемники.   *Организация признана террористической и запрещена в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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