ВС РФ уничтожили около 150 боевиков «Айдара»* в Сумской области

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Российские военные ликвидировали роту украинских боевиков
Российские военные ликвидировали роту украинских боевиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сумской области российские военные уничтожили роту нацбатальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом рассказали в силовых структурах РФ.

«Рота батальона „Айдар“ уничтожена в Сумской области», — передает сообщение ТАСС. Там добавили, что потери подтвердились в том числе через историю родственников пропавших украинских военных.

ВСУ ранее понесли большие потери. Это произошло при попытке выполнить приказ о восстановлении контроля над Кондратовкой.

* Нацбатальон «Айдар» признан в РФ террористическим и запрещен

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В Сумской области российские военные уничтожили роту нацбатальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом рассказали в силовых структурах РФ. «Рота батальона „Айдар“ уничтожена в Сумской области», — передает сообщение ТАСС. Там добавили, что потери подтвердились в том числе через историю родственников пропавших украинских военных. ВСУ ранее понесли большие потери. Это произошло при попытке выполнить приказ о восстановлении контроля над Кондратовкой. * Нацбатальон «Айдар» признан в РФ террористическим и запрещен
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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