ВС РФ уничтожили около 150 боевиков «Айдара»* в Сумской области

В Сумской области российские военные уничтожили роту нацбатальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом рассказали в силовых структурах РФ.
«Рота батальона „Айдар“ уничтожена в Сумской области», — передает сообщение ТАСС. Там добавили, что потери подтвердились в том числе через историю родственников пропавших украинских военных.
ВСУ ранее понесли большие потери. Это произошло при попытке выполнить приказ о восстановлении контроля над Кондратовкой.
* Нацбатальон «Айдар» признан в РФ террористическим и запрещен
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