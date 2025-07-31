«Кладбище устраиваете»: тагильчане недовольны стихийным мемориалом в годовщину обрушения дома. Видео

Тагильчане по соседству против мемориала с крестом в годовщину обрушения дома

01 августа 2025 в 11:52 Размер текста - 17 +

Мемориал установили родители погибших детей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жители соседних домов недовольны стихийным мемориалом на годовщину обрушения подъезда пятиэтажки ул. Сибирская, 81. От родителей погибших детей потребовали убрать крест вечером 1 августа, поделились они с URA.RU. «Жители здешних домов очень неоднозначно на это реагируют. Буквально вчера, когда мы крест устанавливали, многие были против. Пообещали, что вечером [1 августа] уберем», — рассказала Анна — мама погибшей Полины. «Мужчина из соседнего дома подошел и такой: «что вы здесь кладбище устраиваете?». Я говорю ему, «молодой человек, вы в курсе что здесь произошло и завтра будет годовщина. Но он все равно говорил: «убирайте». До скандала не дошло, однако было неприятно такое отношение людей», — дополнил Михаил — папа погибшей Ани. Трагедия произошла 1 августа 2024-го. В результате обрушения погибли 11 человек, шестеро из которых — дети. Третий день после случившейся трагедии был официально признан Днем траура. Жители города почтили память жертв, возлагая цветы у руин разрушенного здания. Экс-губернатор Евгений Куйвашев проинформировал президента РФ Владимира Путина о ходе работ по устранению последствий взрыва, а также о предпринимаемых мерах поддержки пострадавших. К 1 октября того года здание было полностью демонтировано, а все обломки вывезены. После этого силовики задержали троих газовиков и обвинили их в случившемся. Позднее обвинение также было предъявлено хозяйке квартиры, в которой произошел взрыв. Никто из них свою вину не признает. Подробнее, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жители соседних домов недовольны стихийным мемориалом на годовщину обрушения подъезда пятиэтажки ул. Сибирская, 81. От родителей погибших детей потребовали убрать крест вечером 1 августа, поделились они с URA.RU. «Жители здешних домов очень неоднозначно на это реагируют. Буквально вчера, когда мы крест устанавливали, многие были против. Пообещали, что вечером [1 августа] уберем», — рассказала Анна — мама погибшей Полины. «Мужчина из соседнего дома подошел и такой: «что вы здесь кладбище устраиваете?». Я говорю ему, «молодой человек, вы в курсе что здесь произошло и завтра будет годовщина. Но он все равно говорил: «убирайте». До скандала не дошло, однако было неприятно такое отношение людей», — дополнил Михаил — папа погибшей Ани. Трагедия произошла 1 августа 2024-го. В результате обрушения погибли 11 человек, шестеро из которых — дети. Третий день после случившейся трагедии был официально признан Днем траура. Жители города почтили память жертв, возлагая цветы у руин разрушенного здания. Экс-губернатор Евгений Куйвашев проинформировал президента РФ Владимира Путина о ходе работ по устранению последствий взрыва, а также о предпринимаемых мерах поддержки пострадавших. К 1 октября того года здание было полностью демонтировано, а все обломки вывезены. После этого силовики задержали троих газовиков и обвинили их в случившемся. Позднее обвинение также было предъявлено хозяйке квартиры, в которой произошел взрыв. Никто из них свою вину не признает. Подробнее, — в сюжете URA.RU.