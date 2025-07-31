31 июля 2025

В Перми на набережной уcтроят индийский карнавал и раздачу фруктов

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Фестиваль культуры Индии пройдет на набережной Камы в Перми
Фестиваль культуры Индии пройдет на набережной Камы в Перми Фото:

В Перми пройдет фестиваль «Здравствуй, Индия». По набережной Камы пройдет карнавальное шествие, в амфитеатре состоится концерт, а гостям будут раздавать фрукты, обещают организаторы.

«9 августа в 14:00 пройдет шествие наряженной колесницы и танцовщиц. Яркое карнавальное движение колонны людей под звуки музыки и индийских песен на хинди, бенгали и санскрите. В 15:50 — праздничная раздача фруктов гостям фестиваля», — указано на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Сам праздник начнется уже в 13:00 в амфитеатре. Будет много индийских танцев и музыки. Вход свободный.

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В Перми пройдет фестиваль «Здравствуй, Индия». По набережной Камы пройдет карнавальное шествие, в амфитеатре состоится концерт, а гостям будут раздавать фрукты, обещают организаторы. «9 августа в 14:00 пройдет шествие наряженной колесницы и танцовщиц. Яркое карнавальное движение колонны людей под звуки музыки и индийских песен на хинди, бенгали и санскрите. В 15:50 — праздничная раздача фруктов гостям фестиваля», — указано на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Сам праздник начнется уже в 13:00 в амфитеатре. Будет много индийских танцев и музыки. Вход свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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