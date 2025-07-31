В Перми на набережной уcтроят индийский карнавал и раздачу фруктов

Фестиваль культуры Индии пройдет на набережной Камы в Перми
В Перми пройдет фестиваль «Здравствуй, Индия». По набережной Камы пройдет карнавальное шествие, в амфитеатре состоится концерт, а гостям будут раздавать фрукты, обещают организаторы.
«9 августа в 14:00 пройдет шествие наряженной колесницы и танцовщиц. Яркое карнавальное движение колонны людей под звуки музыки и индийских песен на хинди, бенгали и санскрите. В 15:50 — праздничная раздача фруктов гостям фестиваля», — указано на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Сам праздник начнется уже в 13:00 в амфитеатре. Будет много индийских танцев и музыки. Вход свободный.
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