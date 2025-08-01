В Новосибирске на территории Института прикладной физики загорелся склад
Пожарные потушили открытое горение в Новосибирске. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
«В течение полутора часов пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — передало заявление ведомства РИА Новости. Площадь пожара была 50 квадратных метров.
Пожар начался на одноэтажном складе на территории Института прикладной физики. Четыре человека смогли эвакуироваться самостоятельно. Двое из них надышались дымом, но не согласились на госпитализацию.
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