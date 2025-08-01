Дым от пожара в Новосибирске заполнил небо. Видео

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В Новосибирске на территории Института прикладной физики загорелся склад Фото:

Пожарные потушили открытое горение в Новосибирске. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

«В течение полутора часов пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — передало заявление ведомства РИА Новости. Площадь пожара была 50 квадратных метров.

Пожар начался на одноэтажном складе на территории Института прикладной физики. Четыре человека смогли эвакуироваться самостоятельно. Двое из них надышались дымом, но не согласились на госпитализацию.

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Пожарные потушили открытое горение в Новосибирске. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона. «В течение полутора часов пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — передало заявление ведомства РИА Новости. Площадь пожара была 50 квадратных метров. Пожар начался на одноэтажном складе на территории Института прикладной физики. Четыре человека смогли эвакуироваться самостоятельно. Двое из них надышались дымом, но не согласились на госпитализацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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