Страшная авария в Пензенской области унесла жизни шестерых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Пензенской области произошло жуткое ДТП
В Пензенской области произошло жуткое ДТП

Авария, унесшая жизни шести человек, произошла в границах Мокшанского района Пензенской области. О ДТП сообщила Госавтоинспекция региона.

От машины ничего не осталось
От машины ничего не осталось

«Произошло ДТП с участием двух транспортных средств, автомобиля Datsun on-DO и автомобиля Chevrolet Epica. В его результате шесть человек погибло, один человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести», — написали в telegram-канале областного ведомства.

Предварительно, ДТП случилось в пять часов утра на 571 километре Федеральной автомобильной дороги М5 «Урал». Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авария, унесшая жизни шести человек, произошла в границах Мокшанского района Пензенской области. О ДТП сообщила Госавтоинспекция региона. «Произошло ДТП с участием двух транспортных средств, автомобиля Datsun on-DO и автомобиля Chevrolet Epica. В его результате шесть человек погибло, один человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести», — написали в telegram-канале областного ведомства. Предварительно, ДТП случилось в пять часов утра на 571 километре Федеральной автомобильной дороги М5 «Урал». Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...