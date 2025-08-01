Страшная авария в Пензенской области унесла жизни шестерых

01 августа 2025 в 12:05 Размер текста - 17 +

В Пензенской области произошло жуткое ДТП Telegram-канал «Госавтоинспекция Пензенской области» Авария, унесшая жизни шести человек, произошла в границах Мокшанского района Пензенской области. О ДТП сообщила Госавтоинспекция региона. От машины ничего не осталось Telegram-канал «Госавтоинспекция Пензенской области» «Произошло ДТП с участием двух транспортных средств, автомобиля Datsun on-DO и автомобиля Chevrolet Epica. В его результате шесть человек погибло, один человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести», — написали в telegram-канале областного ведомства. Предварительно, ДТП случилось в пять часов утра на 571 километре Федеральной автомобильной дороги М5 «Урал». Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авария, унесшая жизни шести человек, произошла в границах Мокшанского района Пензенской области. О ДТП сообщила Госавтоинспекция региона. «Произошло ДТП с участием двух транспортных средств, автомобиля Datsun on-DO и автомобиля Chevrolet Epica. В его результате шесть человек погибло, один человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести», — написали в telegram-канале областного ведомства. Предварительно, ДТП случилось в пять часов утра на 571 километре Федеральной автомобильной дороги М5 «Урал». Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.