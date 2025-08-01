Страшная авария в Пензенской области унесла жизни шестерых

Авария, унесшая жизни шести человек, произошла в границах Мокшанского района Пензенской области. О ДТП сообщила Госавтоинспекция региона.
«Произошло ДТП с участием двух транспортных средств, автомобиля Datsun on-DO и автомобиля Chevrolet Epica. В его результате шесть человек погибло, один человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести», — написали в telegram-канале областного ведомства.
Предварительно, ДТП случилось в пять часов утра на 571 километре Федеральной автомобильной дороги М5 «Урал». Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
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