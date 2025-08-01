«Ведомости»: почти 200 госкомпаний готовы покинуть Москву

Правительство России определило критерии для отбора госкорпораций и компаний с государственным участием, которым предстоит переехать из Москвы в регионы. Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом работы, в предварительном списке насчитывается около 170 организаций. Проект реализует Министерство экономического развития в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2024 года.
«Правительство сформулировало параметры, по которым будет определено, каким организациям предстоит переехать из Москвы. <...> В предварительно сформированном списке порядка 170 госкорпораций и компаний с госучастием, рассказали „Ведомостям“ два источника, знакомых с ходом этой работы.
В первую очередь перемещению подлежат компании, численность сотрудников которых превышает 2000 человек, подтвердили оба источника издания. Кроме того, правительство рассматривает возможность расширения списка за счет включения дочерних структур крупных госкорпораций. Для части организаций будет предусмотрен альтернативный вариант — перенос отдельных функций и создание новых рабочих мест в регионах. В ведомстве уточнили, что окончательный перечень компаний еще формируется.
Эксперты отмечают, что реализация проекта сопряжена с инфраструктурными и кадровыми рисками — в регионах может не хватать подходящих офисов и специалистов. По прогнозам участников рынка, переезд такого масштаба может быть реализован к 2030–2035 годам. В качестве примеров успешного перемещения приводятся компании «Русгидро» и банк ПСБ, которые уже перенесли часть сотрудников и подразделений в новые города.
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