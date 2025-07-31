На станции Шершни около Челябинска утром 1 августа произошло ЧП — восемь грузовых вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«1 августа в утреннее время на станции Шершни Южно-Уральской железной дороги на подъездном пути „Символ“ на сбрасывающей стрелке произошел сход восьми вагонов в составе грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал, задержек движения поездов на путях общего пользования не последовало», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По факту ЧП организована проверка. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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