31 июля 2025

Восемь вагонов сошли с рельсов в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вагоны сошли с рельсов в утреннее время
Вагоны сошли с рельсов в утреннее время Фото:

На станции Шершни около Челябинска утром 1 августа произошло ЧП — восемь грузовых вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. 

«1 августа в утреннее время на станции Шершни Южно-Уральской железной дороги на подъездном пути „Символ“ на сбрасывающей стрелке произошел сход восьми вагонов в составе грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал, задержек движения поездов на путях общего пользования не последовало», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

По факту ЧП организована проверка. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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На станции Шершни около Челябинска утром 1 августа произошло ЧП — восемь грузовых вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.  «1 августа в утреннее время на станции Шершни Южно-Уральской железной дороги на подъездном пути „Символ“ на сбрасывающей стрелке произошел сход восьми вагонов в составе грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал, задержек движения поездов на путях общего пользования не последовало», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  По факту ЧП организована проверка. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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