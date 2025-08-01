Врач раскрыл, какую скрытую угрозу таит недожаренный шашлык

Гастроэнтеролог Белоусов: недожаренный шашлык грозит сальмонеллезом

01 августа 2025 в 13:33 Размер текста - 17 +

Недожаренный шашлык есть крайне опасно Фото: Размик Закарян © URA.RU Шашлык, который не дожарили, опасен сальмонеллезом, токсоплазмозом и другими инфекциями. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга Евгений Белоусов. «Недожаренный шашлык может стать источником опасных инфекций, если нарушены правила гигиены и термической обработки. Бактериальные инфекции, такие как сальмонеллез, кампилобактериоз, инфекция, вызванная кишечной палочкой [E. coli], и листериоз, могут привести к диарее, боли в животе, лихорадке и другим симптомам», — сообщил врач « Газете.Ru ». Сальмонеллез и кампилобактериоз можно подхватить, употребляя неприготовленную курицу. Кишечная палочка может обитать в фарше и полуфабрикатах. Листериозом можно заразиться, употребляя продукты из рыбы, мяса и молока. Токсоплазмии обитают в свинине и баранине, а трихинеллии, кроме свинины, еще и в дичи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шашлык, который не дожарили, опасен сальмонеллезом, токсоплазмозом и другими инфекциями. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга Евгений Белоусов. «Недожаренный шашлык может стать источником опасных инфекций, если нарушены правила гигиены и термической обработки. Бактериальные инфекции, такие как сальмонеллез, кампилобактериоз, инфекция, вызванная кишечной палочкой [E. coli], и листериоз, могут привести к диарее, боли в животе, лихорадке и другим симптомам», — сообщил врач «Газете.Ru». Сальмонеллез и кампилобактериоз можно подхватить, употребляя неприготовленную курицу. Кишечная палочка может обитать в фарше и полуфабрикатах. Листериозом можно заразиться, употребляя продукты из рыбы, мяса и молока. Токсоплазмии обитают в свинине и баранине, а трихинеллии, кроме свинины, еще и в дичи.