Врач раскрыл, какую скрытую угрозу таит недожаренный шашлык

Шашлык, который не дожарили, опасен сальмонеллезом, токсоплазмозом и другими инфекциями. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга Евгений Белоусов.
«Недожаренный шашлык может стать источником опасных инфекций, если нарушены правила гигиены и термической обработки. Бактериальные инфекции, такие как сальмонеллез, кампилобактериоз, инфекция, вызванная кишечной палочкой [E. coli], и листериоз, могут привести к диарее, боли в животе, лихорадке и другим симптомам», — сообщил врач «
Сальмонеллез и кампилобактериоз можно подхватить, употребляя неприготовленную курицу. Кишечная палочка может обитать в фарше и полуфабрикатах. Листериозом можно заразиться, употребляя продукты из рыбы, мяса и молока. Токсоплазмии обитают в свинине и баранине, а трихинеллии, кроме свинины, еще и в дичи.
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