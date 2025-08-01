Врач раскрыл, какую скрытую угрозу таит недожаренный шашлык

Гастроэнтеролог Белоусов: недожаренный шашлык грозит сальмонеллезом
© Служба новостей «URA.RU»
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Mega Urban Fest. Екатеринбург, шашлык
Недожаренный шашлык есть крайне опасно Фото:

Шашлык, который не дожарили, опасен сальмонеллезом, токсоплазмозом и другими инфекциями. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга Евгений Белоусов.

«Недожаренный шашлык может стать источником опасных инфекций, если нарушены правила гигиены и термической обработки. Бактериальные инфекции, такие как сальмонеллез, кампилобактериоз, инфекция, вызванная кишечной палочкой [E. coli], и листериоз, могут привести к диарее, боли в животе, лихорадке и другим симптомам», — сообщил врач «Газете.Ru».

Сальмонеллез и кампилобактериоз можно подхватить, употребляя неприготовленную курицу. Кишечная палочка может обитать в фарше и полуфабрикатах. Листериозом можно заразиться, употребляя продукты из рыбы, мяса и молока. Токсоплазмии обитают в свинине и баранине, а трихинеллии, кроме свинины, еще и в дичи.

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Шашлык, который не дожарили, опасен сальмонеллезом, токсоплазмозом и другими инфекциями. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга Евгений Белоусов. «Недожаренный шашлык может стать источником опасных инфекций, если нарушены правила гигиены и термической обработки. Бактериальные инфекции, такие как сальмонеллез, кампилобактериоз, инфекция, вызванная кишечной палочкой [E. coli], и листериоз, могут привести к диарее, боли в животе, лихорадке и другим симптомам», — сообщил врач «Газете.Ru». Сальмонеллез и кампилобактериоз можно подхватить, употребляя неприготовленную курицу. Кишечная палочка может обитать в фарше и полуфабрикатах. Листериозом можно заразиться, употребляя продукты из рыбы, мяса и молока. Токсоплазмии обитают в свинине и баранине, а трихинеллии, кроме свинины, еще и в дичи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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