Химик указал на опасные особенности губной помады

Химик Аверьянова: парафин с вазелином в помаде вызывают сухость и воспаление
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Помады могут вредить здоровье Фото:

Содержащиеся в губной помаде тартразин, парабены, вазелин и другие вещества могут навредить здоровью. Об опасности части ингредиентов помады рассказала доктор технических наук Елена Аверьянова.

«Запрещенные вещества в косметике не используются. Однако некоторые компоненты могут вызывать негативные реакции у людей с индивидуальной непереносимостью», — делится эксперт с aif.ru.

Тартразин в желтой помаде может вызвать аллергию, в особенности у астматиков и чувствительных к аспирину. Парабены могут спровоцировать раздражение и изменить гормональный фон. Парафин с вазелином способны вызвать сухость и воспаление. Свинец, никель, кадмий, медь и алюминий при накоплении приводят к пигментации губ и аллергии. Зуд и сухость иногда вызывается ланолином, циннаматами и УФ-фильтрами.

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Содержащиеся в губной помаде тартразин, парабены, вазелин и другие вещества могут навредить здоровью. Об опасности части ингредиентов помады рассказала доктор технических наук Елена Аверьянова. «Запрещенные вещества в косметике не используются. Однако некоторые компоненты могут вызывать негативные реакции у людей с индивидуальной непереносимостью», — делится эксперт с aif.ru. Тартразин в желтой помаде может вызвать аллергию, в особенности у астматиков и чувствительных к аспирину. Парабены могут спровоцировать раздражение и изменить гормональный фон. Парафин с вазелином способны вызвать сухость и воспаление. Свинец, никель, кадмий, медь и алюминий при накоплении приводят к пигментации губ и аллергии. Зуд и сухость иногда вызывается ланолином, циннаматами и УФ-фильтрами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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