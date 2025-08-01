Химик указал на опасные особенности губной помады

Содержащиеся в губной помаде тартразин, парабены, вазелин и другие вещества могут навредить здоровью. Об опасности части ингредиентов помады рассказала доктор технических наук Елена Аверьянова.
«Запрещенные вещества в косметике не используются. Однако некоторые компоненты могут вызывать негативные реакции у людей с индивидуальной непереносимостью», — делится эксперт с
Тартразин в желтой помаде может вызвать аллергию, в особенности у астматиков и чувствительных к аспирину. Парабены могут спровоцировать раздражение и изменить гормональный фон. Парафин с вазелином способны вызвать сухость и воспаление. Свинец, никель, кадмий, медь и алюминий при накоплении приводят к пигментации губ и аллергии. Зуд и сухость иногда вызывается ланолином, циннаматами и УФ-фильтрами.
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