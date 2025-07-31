Власти Нижневартовска раскрыли планы по укреплению берега Оби в старой части города

В Нижневартовске (ХМАО) ищут подрядчика для проектирования берегоукрепления Оби в старой части города. Завершить работы планируется к осени 2026 года. В мэрии также рассказали о дальнейших планах по благоустройству на этой территории.
«В Нижневартовске планируется укрепить берег и дно Оби в старой части города. В рамках муниципальной программы „Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска“ на 2026 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 28 187,80 тысяч рублей на выполнение работ по проектированию объекта», — сообщили в департаменте строительства. Прием заявок завершен, победителя определят пятого августа.
При этом благоустройство набережной в старой части города не планируется. «Мероприятия по благоустройству набережной в старой части города не предусмотрены», — пояснили в администрации. Параллельно город готовит проект благоустройства в створе улицы Чапаева и Речного порта — сейчас ведутся работы по проектированию бульвара.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) реализуется проект по масштабной реконструкции освещения на одной из центральных магистралей города — улице Мира. Специалисты «Горэлектросети» в рамках концессии с городом устанавливают новые металлические опоры, современное светодиодное оборудование и монтируют изолированный кабель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!