31 июля 2025

Власти Нижневартовска раскрыли планы по укреплению берега Оби в старой части города

Нижневартовск потратит миллионы рублей на проект по укреплению берега Оби
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске укрепят берег Оби, но благоустраивать набережную в старой части города не будут
В Нижневартовске укрепят берег Оби, но благоустраивать набережную в старой части города не будут Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ищут подрядчика для проектирования берегоукрепления Оби в старой части города. Завершить работы планируется к осени 2026 года. В мэрии также рассказали о дальнейших планах по благоустройству на этой территории.

«В Нижневартовске планируется укрепить берег и дно Оби в старой части города. В рамках муниципальной программы „Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска“ на 2026 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 28 187,80 тысяч рублей на выполнение работ по проектированию объекта», — сообщили в департаменте строительства. Прием заявок завершен, победителя определят пятого августа.

При этом благоустройство набережной в старой части города не планируется. «Мероприятия по благоустройству набережной в старой части города не предусмотрены», — пояснили в администрации. Параллельно город готовит проект благоустройства в створе улицы Чапаева и Речного порта — сейчас ведутся работы по проектированию бульвара.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) реализуется проект по масштабной реконструкции освещения на одной из центральных магистралей города — улице Мира. Специалисты «Горэлектросети» в рамках концессии с городом устанавливают новые металлические опоры, современное светодиодное оборудование и монтируют изолированный кабель.

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В Нижневартовске (ХМАО) ищут подрядчика для проектирования берегоукрепления Оби в старой части города. Завершить работы планируется к осени 2026 года. В мэрии также рассказали о дальнейших планах по благоустройству на этой территории. «В Нижневартовске планируется укрепить берег и дно Оби в старой части города. В рамках муниципальной программы „Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска“ на 2026 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 28 187,80 тысяч рублей на выполнение работ по проектированию объекта», — сообщили в департаменте строительства. Прием заявок завершен, победителя определят пятого августа. При этом благоустройство набережной в старой части города не планируется. «Мероприятия по благоустройству набережной в старой части города не предусмотрены», — пояснили в администрации. Параллельно город готовит проект благоустройства в створе улицы Чапаева и Речного порта — сейчас ведутся работы по проектированию бульвара. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) реализуется проект по масштабной реконструкции освещения на одной из центральных магистралей города — улице Мира. Специалисты «Горэлектросети» в рамках концессии с городом устанавливают новые металлические опоры, современное светодиодное оборудование и монтируют изолированный кабель.
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