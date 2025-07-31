31 июля 2025

В цепной аварии из четырех машин в Челябинске пострадала пассажирка автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии столкнулись четыре автомобиля
В аварии столкнулись четыре автомобиля Фото:

В цепной аварии в Челябинске, где столкнулись четыре автомобиля, пострадала пассажирка автобуса. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня утром на улице Молдавской. Авария с участием четырех транспортных средств, включая маршрутный автобус, привела к травмам пассажира», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ГАИ пояснили, что травмы получила женщина 1988 года рождения. По предварительным данным, авария произошла в 08:20 вблизи дома №12 по улице Молдавской. Изначально произошло столкновение между автомобилем марки Lexus под управлением мужчины 1991 года рождения и легковым автомобилем Lada Kalina, за рулем которого находился молодой человек 2001 года рождения. В результате Lexus врезался в автобус маршрута №24 марки Volgabus, которым управлял водитель 1971 года рождения. После этого Lada Kalina совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-2115, за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения. В данный момент эксперты ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.

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В цепной аварии в Челябинске, где столкнулись четыре автомобиля, пострадала пассажирка автобуса. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня утром на улице Молдавской. Авария с участием четырех транспортных средств, включая маршрутный автобус, привела к травмам пассажира», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ГАИ пояснили, что травмы получила женщина 1988 года рождения. По предварительным данным, авария произошла в 08:20 вблизи дома №12 по улице Молдавской. Изначально произошло столкновение между автомобилем марки Lexus под управлением мужчины 1991 года рождения и легковым автомобилем Lada Kalina, за рулем которого находился молодой человек 2001 года рождения. В результате Lexus врезался в автобус маршрута №24 марки Volgabus, которым управлял водитель 1971 года рождения. После этого Lada Kalina совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-2115, за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения. В данный момент эксперты ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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