В цепной аварии из четырех машин в Челябинске пострадала пассажирка автобуса

В цепной аварии в Челябинске, где столкнулись четыре автомобиля, пострадала пассажирка автобуса. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.
«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня утром на улице Молдавской. Авария с участием четырех транспортных средств, включая маршрутный автобус, привела к травмам пассажира», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе ГАИ пояснили, что травмы получила женщина 1988 года рождения. По предварительным данным, авария произошла в 08:20 вблизи дома №12 по улице Молдавской. Изначально произошло столкновение между автомобилем марки Lexus под управлением мужчины 1991 года рождения и легковым автомобилем Lada Kalina, за рулем которого находился молодой человек 2001 года рождения. В результате Lexus врезался в автобус маршрута №24 марки Volgabus, которым управлял водитель 1971 года рождения. После этого Lada Kalina совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-2115, за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения. В данный момент эксперты ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.
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