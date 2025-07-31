Маленький ребенок утонул на озере Калды в Челябинской области

Ребенок купался в необорудованном для этого месте (архивное фото)
В Челябинской области на озере Калды утонул четырехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«На озере Калды утонул четырехлетний ребенок. Обнаружен очевидцем в пяти метрах от берега», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Ребенок находился на берегу водоема в необорудованном для купания месте и без должного присмотра взрослых. Реанимационные мероприятия результатов не дали. Все обстоятельства ЧП выясняются.
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