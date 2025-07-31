31 июля 2025

Маленький ребенок утонул на озере Калды в Челябинской области

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Ребенок купался в необорудованном для этого месте (архивное фото)
Ребенок купался в необорудованном для этого месте (архивное фото) Фото:

В Челябинской области на озере Калды утонул четырехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

«На озере Калды утонул четырехлетний ребенок. Обнаружен очевидцем в пяти метрах от берега», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Ребенок находился на берегу водоема в необорудованном для купания месте и без должного присмотра взрослых. Реанимационные мероприятия результатов не дали. Все обстоятельства ЧП выясняются. 

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В Челябинской области на озере Калды утонул четырехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.  «На озере Калды утонул четырехлетний ребенок. Обнаружен очевидцем в пяти метрах от берега», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Ребенок находился на берегу водоема в необорудованном для купания месте и без должного присмотра взрослых. Реанимационные мероприятия результатов не дали. Все обстоятельства ЧП выясняются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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