Под Екатеринбургом устроят масштабный фестиваль с карнавалом

В Сысерти (Свердловская область) со 2 августа стартует масштабный фестиваль «Лето на Заводе», который охватит весь август. В программе — карнавальное шествие, концерты и другие мероприятия. Основная часть мероприятий пройдет на территории старинного завода Турчаниновых-Соломирских, рассказали URA.RU организаторы мероприятия.
«Каждые выходные — концерты и театральные постановки, лекции и перформансы, арт-инсталляции и экскурсии, кинопоказы, творческие мастер-классы, фудкорт и ярмарка мастеров. Каждый день — около 30 событий, всего за месяц пройдёт около 300 мероприятий», — поделились представители фестиваля.
В дни открытия (2 и 3 августа) мероприятия проведут и в историческом центре города. Гости смогут посетить экскурсию-пленер с художницей, поучаствовать в мастер-классе по африканским барабанам, увидеть психоделическое музыкальное шоу группы Skookiny Deti и выступление брасс-бэнда Nuggers. Также в Мартеновском цехе появятся две новые арт-инсталляции: лазерная композиция Light Path, ранее показанная на фестивале Outline, и «Эхо восстановления».
В течение августа на фестивале ожидается несколько крупных событий: 9 и 10 августа — День рождения Завода с праздничным тортом и выступлением Макса Юдина; 16 августа — «Лохматый день» для гостей с собаками; 17 августа — музыкальный марафон «Завод — поет!», 23 и 24 августа — фермерский сейшн с дегустациями, 30 августа — Праздник тихого счастья, 31 августа — большой карнавал в стиле сказок Бажова. Все мероприятия рассчитаны на жителей и гостей региона.
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