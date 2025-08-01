Роман с МакSим, запой и крепкая семья: актеру Денису Никифорову исполняется — 48

В субботу, 2 августа 2025 года, российскому актеру Денису Никифорову исполняется 48 лет. Харизматичный артист, покоривший сердца миллионов зрителей ролями боксера Артема Колчина в трилогии «Бой с тенью» и тренера Сергея Макеева в нашумевшем сериале «Молодежка», прошел непростой путь к славе. За его плечами — десятки ролей в кино и театре, бурный роман с певицей МакSим, борьба с губительными пристрастиями и долгожданное счастье отцовства. Подробнее в материале URA.RU.
Театральное начало Никифорова: любимец Табакова
Будущая звезда экрана родился в Москве в 1977 году. Несмотря на то, что мать Дениса была инженером-экономистом, работала она в детском саду, а отец трудился водителем. Часть детства мальчик провел в Будапеште, куда его отца направили работать в гараже особого назначения при посольстве. Именно в Венгрии Денис начал серьезно заниматься каратэ, дойдя до синего пояса.
Любовь к сцене проявилась у Никифорова рано — уже в десятилетнем возрасте он выступал в школьных спектаклях. После школы Денис не колебался с выбором профессии и решил поступать в театральный вуз. Попытка поступить в «Щуку» оказалась неудачной — приемная комиссия не только не приняла талантливого абитуриента, но и посоветовала ему забыть об актерской карьере. Однако это не сломило его дух — успешное поступление в Школу-студию МХАТ стало началом блестящего творческого пути.
Еще будучи студентом второго курса, Никифоров был замечен самим Олегом Табаковым. Мэтр театра разглядел в молодом человеке незаурядный талант и пригласил его в свой театр-студию. Первой ролью Дениса в «Табакерке» стал Никита в постановке «Псих» Андрея Житинкина в 1995 году. За эту работу начинающий актер был удостоен премии «Московские дебюты» в категории «Лучшая роль второго плана».
После окончания Школы-студии МХАТ в 1998 году Никифоров был принят в труппу Театра Табакова, где прослужил более 20 лет. Среди его ярких театральных работ — роли в спектаклях «Звездный час по местному времени», «Псих», «Страсти по Бумбарашу», «Еще Ван Гог...», «Опасные связи», «Болеро» и «Идиот».
Прорыв Никифорова в кино
Дебют Дениса Никифорова в кино состоялся в 1997 году — еще студентом он сыграл главную роль в фильме «Грешная любовь». Однако настоящая популярность пришла к нему гораздо позже. В начале 2000-х актер появлялся в эпизодических ролях в сериалах «Граница. Таежный роман», «Каменская 2», «Марш Турецкого».
Переломным моментом в карьере Никифорова стал 2005 год, когда на экраны вышел фильм «Бой с тенью» режиссера Алексея Сидорова. Роль боксера Артема Колчина принесла актеру всероссийскую известность. Подготовка к съемкам была изнурительной — Денису пришлось полгода провести в тренажерном зале на «Мосфильме», оттачивая боксерские навыки. Такая самоотдача не прошла даром — трилогия «Бой с тенью» стала культовой, а Никифоров превратился в настоящую звезду.
Еще одним важным проектом в карьере актера стал сериал «Молодежка», где он создал образ тренера хоккейной команды «Медведи» Сергея Макеева. Сериал выходил с 2013 по 2019 год и завоевал огромную зрительскую любовь. Примечательно, что в юности Никифоров сам занимался хоккеем, что помогло ему убедительно сыграть тренера. Благодаря «Молодежке» актер обрел еще большую популярность, особенно среди молодой аудитории.
В 2021 году Денис Никифоров объявил о своем уходе из театра Табакова. Свое решение он объяснил просто и прагматично: «Ты в театре привязан. Сидишь и ждешь, пока тебя позовут на роль. Я решил с этим распрощаться, потому что мне надо кормить детей. Я не могу ждать».
Бурный роман Никифорова с МакSим: личная жизнь актера
Личная жизнь Дениса Никифорова всегда привлекала внимание публики не меньше, чем его творчество. Особый интерес вызывал его роман с певицей МакSим (Мариной Абросимовой), с которой он познакомился на съемках клипа «Отпускаю». Денис играл в нем парня-мотоциклиста, и химия между актером и певицей возникла практически мгновенно — прямо на площадке он попросил ее номер телефона и тут же сохранил его в своем мобильнике.
Отношения продлились чуть больше года и были весьма бурными. Артисты не только вместе проводили время, но и разделяли увлечение экстремальными видами спорта — совершили два совместных прыжка с парашютом. Однако союз двух творческих личностей оказался непрочным. По признанию самого Никифорова в программе «Судьба человека», их отношения разрушили вспыльчивые характеры и разные взгляды на жизнь.
Камнем преткновения стала и профессиональная деятельность МакSим. Однажды Денис обронил фразу о том, что ему не нравится «вся эта попса», в которой крутится его избранница, мол ему больше по душе рок-музыка. Это глубоко задело певицу и оставило в их отношениях «червоточинку». Кроме того, актера задевало финансовое неравенство — на тот момент МакSим находилась на пике популярности и зарабатывала значительно больше него.
Несмотря на расставание, экс-возлюбленные сохранили теплые чувства друг к другу. МакSим даже назвала Дениса Никифорова одним из главных мужчин в своей жизни и посвятила ему песню «Научусь летать».
Семейное счастье Никифорова: долгий путь к отцовству
Настоящую семейную гавань Денис Никифоров обрел в 2008 году, встретив фотомодель из Краснодара Ирину Темрезову. Их знакомство произошло в одном из московских баров и поначалу не предвещало ничего серьезного — девушка даже не узнала в харизматичном мужчине звезду «Боя с тенью». Отношения развивались сначала в формате переписки в социальных сетях, а потом продолжились во время съемок Дениса в Севастополе, куда он пригласил Ирину.
Всего через пять месяцев после знакомства актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца. В том же 2008 году они сыграли свадьбу. Ради мужа Ирина оставила модельный бизнес и переехала в Москву, став той самой хранительницей домашнего очага, о которой так мечтал Денис.
Однако семейная жизнь молодоженов омрачилась отсутствием детей. Пять долгих лет супруги безуспешно пытались стать родителями. В поисках чуда они посещали святые места и даже совершили поездку в Иерусалим, где у Стены плача оставили записки с просьбой о ребенке — Денис на мужской стороне, Ирина на женской. И чудо произошло — 17 июля 2013 года в семье родились двойняшки: сын Александр и дочь Вероника.
Рождение детей полностью изменило жизнь актера. Он признается, что воспитывает наследников в строгости, особенно сына. «Я никогда с ними не сюсюкался, разговаривал как со взрослыми людьми. И бабушкам строго-настрого запрещал всякие 'муси-пуси'», — делится своими педагогическими принципами Никифоров.
Борьба с демонами: алкоголь и личные трагедии Дениса Никифорова
Путь Дениса Никифорова к гармоничной жизни не был гладким. Актер открыто признает, что долгое время страдал от алкогольной зависимости. Эта проблема началась еще до его женитьбы и едва не разрушила брак. «Я 'зашивался', заканчивал пить ради семьи, и слава богу, что я это сделал», — откровенно признался артист.
По словам Никифорова, его супруга Ирина «натерпелась» с ним, когда он возвращался со съемок в нетрезвом состоянии. Однако появление долгожданных детей помогло ему расставить приоритеты и побороть пагубное пристрастие.
Еще одним тяжелым испытанием для Дениса стала смерть близкого друга и коллеги Андрея Панина в 2013 году. Судьба свела актеров еще во времена учебы во МХАТе, но по-настоящему они сблизились на съемках фильма «Бой с тенью». Гибель Панина стала для Никифорова настоящим шоком — он до сих пор не верит в официальную версию о несчастном случае. «Я уверен, что Андрея убили. Не может человек получить такую травму при случайном падении», — говорит актер в программе «Судьба человека», предполагая, что причиной трагедии могли стать резкие высказывания Панина, спровоцировавшие кого-то.
Достижения и награды Дениса Никифорова
Профессиональные заслуги Дениса Никифорова были неоднократно отмечены различными наградами. В 1996 году он стал лауреатом премии «Московские дебюты» в категории «Лучшая роль второго плана» за работу в спектакле «Псих». В 2001 году актер получил премию газеты «Московский комсомолец» за лучшую комедийную роль в постановке «Не все коту масленица».
Особой наградой для Никифорова стала медаль «За укрепление боевого содружества» от Министерства обороны Российской Федерации, которую он получил за участие в фильме «Второе дыхание» в 2008 году. Эта награда свидетельствует о том, что работа актера была высоко оценена не только зрителями и критиками, но и военными специалистами.
Увлечения вне съемочной площадки
В свободное от съемок время Денис Никифоров не сидит без дела. Его главное хобби — парашютный спорт, с которым он познакомился еще в старших классах школы. По признанию актера, прыжки с парашютом дарят ему мощный выброс адреналина и помогают отвлечься от повседневных проблем.
Кроме того, Никифоров остается преданным поклонником хоккейного клуба «Динамо», за который болеет с детства. Любовь к этому виду спорта началась с четырехлетнего возраста, когда отец привел его в «Лужники», но билетов на матч достать не удалось. Расстроенному мальчику случайный прохожий в шапочке «Динамо» подарил два билета, и с тех пор Денис — ярый болельщик именно этой команды.
Фильмография Дениса Никифорова
За свою карьеру Денис Никифоров снялся более чем в 50 проектах, примеряя на себя самые разные образы. Вот наиболее значимые работы актера:
- "Грешная любовь" (1997) – дебютная роль Ивана Воронова
- "Граница. Таежный роман" (2000) – эпизодическая роль рядового
- "Каменская 2" (2002) – роль Санька
- "Бой с тенью" (2005) – роль боксера Артема Колчина
- "Есенин" (2005) – роль поэта Александра Кусикова
- "Танкер «Танго»" (2006) – роль Андрея Грекова
- "Последний бронепоезд" (2006) – роль Михаила Тепло
- "Бой с тенью 2: Реванш" (2007) – роль Артема Колчина
- "Река-море" (2008) – роль капитана сухогруза Олега Крупнова
- "Смерть шпионам. Крым" (2008) – роль майора СМЕРШ Рощина
- "Второе дыхание" (2008) – роль сержанта Павлова
- "Отдамся в хорошие руки" (2009) – роль Андрея Семисынова
- "Любовь под прикрытием" (2010) – роль Павла Угрюмова
- "Бой с тенью 3D: Последний раунд" (2011) – роль Артема Колчина
- "8 первых свиданий" (2012) – роль теннисиста Константина Рисина
- "Ночные ласточки" (2012) – роль капитана Александра Макеева
- "Молодежка" (2013-2019) – роль тренера Сергея Макеева
- "22 минуты" (2014) – роль капитана Тарасова
- "След тигра" (2014) – роль майора Андрея Васильева
- "Уроки выживания" (2015) – роль Жени Аистова
- "Спарта" (2016) – роль Артема Коновалова
- "БиМ" (2022) – роль Макара Климова
- "Многоэтажка" (2022) – роль Антона Калашникова
- "Иммигрант" (2023) – роль Кости
Помимо кино, Денис Никифоров также принимал участие в телевизионных проектах. В 2019 году он стал участником популярного шоу «Форт Боярд», где продемонстрировал свои физические возможности и силу духа. Кроме того, актер снялся в клипе певицы МакSим на песню «Отпускаю», что впоследствии привело к их романтическим отношениям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.