Избирательная комиссия Пермского края с 1 августа начала кампанию по информированию избирателей о выборах губернатора региона. В год 80-летия Победы акцент сделан на слогане «Вчера вершилось подвигом. Сегодня создают герои. Завтра выберем мы», сообщили в краевом избиркоме URA.RU. По всему региону развесили около 700 баннеров с изображениями ветеранов и участников СВО.
«Герои информационной кампании — люди, связанные с избирательной системой. Вчера — ветераны Великой Отечественной войны, чьи дети и внуки сегодня проводят выборы; сегодня — герои СВО и сотрудники оборонки, являющиеся членами комиссий; завтра — все избиратели Пермского края, которые должны внести свой вклад в историю и проголосовать», — говорят в избиркоме.
Задействованы все каналы: от телеэфира и баннеров до социальных сетей и медиаповерхностей. Всего 175 различных баннеров в Перми и 528 в территориях края. Более 1000 минут на 10 региональных радиостанциях и столько же на всех региональных телеканалах.
Участник СВО Александр Григоренко считает, что у комиссии получилось «органично соединить тематику выборов, год героя Отечества и юбилей Победы в Великой Отечественной войне». «Важно не только помнить прошлое, чтить сегодня, но и выбирать правильный путь завтра. Думаю, что все наше братство отметит и оценит эту работу комиссий. Это патриотично и смело!», — считает Григоренко.
Видео предоставлено пресс-службой Избирательной комиссии Пермского края
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