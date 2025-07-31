31 июля 2025

Герои СВО и ветераны ВОВ зовут пермяков проголосовать на выборах губернатора. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Баннеры приурочены к году 80-летия Победы
Баннеры приурочены к году 80-летия Победы Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

Избирательная комиссия Пермского края с 1 августа начала кампанию по информированию избирателей о выборах губернатора региона. В год 80-летия Победы акцент сделан на слогане «Вчера вершилось подвигом. Сегодня создают герои. Завтра выберем мы», сообщили в краевом избиркоме URA.RU. По всему региону развесили около 700 баннеров с изображениями ветеранов и участников СВО.

«Герои информационной кампании — люди, связанные с избирательной системой. Вчера — ветераны Великой Отечественной войны, чьи дети и внуки сегодня проводят выборы; сегодня — герои СВО и сотрудники оборонки, являющиеся членами комиссий; завтра — все избиратели Пермского края, которые должны внести свой вклад в историю и проголосовать», — говорят в избиркоме.

Задействованы все каналы: от телеэфира и баннеров до социальных сетей и медиаповерхностей. Всего 175 различных баннеров в Перми и 528 в территориях края. Более 1000 минут на 10 региональных радиостанциях и столько же на всех региональных телеканалах.

Участник СВО Александр Григоренко считает, что у комиссии получилось «органично соединить тематику выборов, год героя Отечества и юбилей Победы в Великой Отечественной войне». «Важно не только помнить прошлое, чтить сегодня, но и выбирать правильный путь завтра. Думаю, что все наше братство отметит и оценит эту работу комиссий. Это патриотично и смело!», — считает Григоренко.

Видео предоставлено пресс-службой Избирательной комиссии Пермского края

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избирательная комиссия Пермского края с 1 августа начала кампанию по информированию избирателей о выборах губернатора региона. В год 80-летия Победы акцент сделан на слогане «Вчера вершилось подвигом. Сегодня создают герои. Завтра выберем мы», сообщили в краевом избиркоме URA.RU. По всему региону развесили около 700 баннеров с изображениями ветеранов и участников СВО. «Герои информационной кампании — люди, связанные с избирательной системой. Вчера — ветераны Великой Отечественной войны, чьи дети и внуки сегодня проводят выборы; сегодня — герои СВО и сотрудники оборонки, являющиеся членами комиссий; завтра — все избиратели Пермского края, которые должны внести свой вклад в историю и проголосовать», — говорят в избиркоме. Задействованы все каналы: от телеэфира и баннеров до социальных сетей и медиаповерхностей. Всего 175 различных баннеров в Перми и 528 в территориях края. Более 1000 минут на 10 региональных радиостанциях и столько же на всех региональных телеканалах. Участник СВО Александр Григоренко считает, что у комиссии получилось «органично соединить тематику выборов, год героя Отечества и юбилей Победы в Великой Отечественной войне». «Важно не только помнить прошлое, чтить сегодня, но и выбирать правильный путь завтра. Думаю, что все наше братство отметит и оценит эту работу комиссий. Это патриотично и смело!», — считает Григоренко. Видео предоставлено пресс-службой Избирательной комиссии Пермского края
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...