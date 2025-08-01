На Ново-Московском тракте возле обелиска «Европа — Азия» случилось страшное ДТП с кроссовером Isuzu и мотоциклисткой, которой едва не оторвало ногу. Очевидец рассказал, что машина на огромной скорости снесла девушку и протащила ее около 500 метров.
«Водитель свою вину не признает. Девушку в тяжелейшем состоянии с открытым переломом ноги, переломами ребер и ЧМТ доставили в реанимацию. Требуется переливание крови», — передает telegram-канал «Инцидент Заречный/Белоярский» слова собеседника.
Сам автомобилист не пострадал. По словам свидетелей, у водителя иномарки 98 штрафов, большинство из которых не оплачены на сумму 100 тысяч рублей.
На месте происшествия работают спасатели и инспекторы ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона, ответ ожидается.
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