Мотоциклистке едва не оторвало ногу в ДТП на въезде в Екатеринбург. Фото

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Байкершу с тяжелыми травмами госпитализировали (архивное фото)
Байкершу с тяжелыми травмами госпитализировали (архивное фото) Фото:

На Ново-Московском тракте возле обелиска «Европа — Азия» случилось страшное ДТП с кроссовером Isuzu и мотоциклисткой, которой едва не оторвало ногу. Очевидец рассказал, что машина на огромной скорости снесла девушку и протащила ее около 500 метров.

«Водитель свою вину не признает. Девушку в тяжелейшем состоянии с открытым переломом ноги, переломами ребер и ЧМТ доставили в реанимацию. Требуется переливание крови», — передает telegram-канал «Инцидент Заречный/Белоярский» слова собеседника.

Сам автомобилист не пострадал. По словам свидетелей, у водителя иномарки 98 штрафов, большинство из которых не оплачены на сумму 100 тысяч рублей.

На месте происшествия работают спасатели и инспекторы ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона, ответ ожидается.

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Фото: telegram-канал «Инцидент Заречный/Белоярский»

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На Ново-Московском тракте возле обелиска «Европа — Азия» случилось страшное ДТП с кроссовером Isuzu и мотоциклисткой, которой едва не оторвало ногу. Очевидец рассказал, что машина на огромной скорости снесла девушку и протащила ее около 500 метров. «Водитель свою вину не признает. Девушку в тяжелейшем состоянии с открытым переломом ноги, переломами ребер и ЧМТ доставили в реанимацию. Требуется переливание крови», — передает telegram-канал «Инцидент Заречный/Белоярский» слова собеседника. Сам автомобилист не пострадал. По словам свидетелей, у водителя иномарки 98 штрафов, большинство из которых не оплачены на сумму 100 тысяч рублей. На месте происшествия работают спасатели и инспекторы ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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