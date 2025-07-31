31 июля 2025

В Челябинске тушат пожар в складском здании на улице Игуменка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел 1 августа днем
Пожар произошел 1 августа днем Фото:

В Челябинске сотрудники МЧС России тушат пожар в складском здании на улице Игуменка, где площадь возгорания уже достигла 2300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«На улице Игуменка, предварительно, горят 2300 квадратов. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка в здании», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

На объекте работают более 60 специалистов и 15 единиц техники. По последним данным, пострадавших нет.

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В Челябинске сотрудники МЧС России тушат пожар в складском здании на улице Игуменка, где площадь возгорания уже достигла 2300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  «На улице Игуменка, предварительно, горят 2300 квадратов. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка в здании», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  На объекте работают более 60 специалистов и 15 единиц техники. По последним данным, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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