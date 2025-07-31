В Челябинске тушат пожар в складском здании на улице Игуменка

Пожар произошел 1 августа днем
В Челябинске сотрудники МЧС России тушат пожар в складском здании на улице Игуменка, где площадь возгорания уже достигла 2300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«На улице Игуменка, предварительно, горят 2300 квадратов. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка в здании», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На объекте работают более 60 специалистов и 15 единиц техники. По последним данным, пострадавших нет.
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