«Прирежу, старый дед!»: толпа подростков запинала пенсионера в Екатеринбурге за замечание. Видео

Толпа подростков запинала пенсионера в Екатеринбурге за замечание

01 августа 2025 в 17:14 Размер текста - 17 +

Подростки преследовали пенсионера с остановки и напали (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге группа подростков запинала пенсионера и забрызгала перцовым баллоном. Им не понравилось, что пожилой мужчина сделал им замечание за мусор в трамвае. Подробности рассказала читатель URA.RU, которая была очевидицей происшествия и сняла его на видео. «Вечером 31 июля я села в трамвай №14 возле цирка, там уже был конфликт. Подростки там что-то разлили, и пожилой человек просил их за собой убрать. Кондуктор его останавливала, мол, сама уберу, но он настаивал, что они должны сами. Я так поняла, женщина просто боялась подростков. Они вели себя дерзко, матерились. А потом один парень вскочил и закричал: „Старый дед, п… (гомосексуал), я тебя прирежу!“. Руки в это время он держал в карманах», — рассказала собеседница. Когда пенсионер вышел, подростки последовали за ним. Опасаясь, что толпа нападет на одинокого мужчину, пассажирка вышла следом и начала снимать на видео. Заметив это, малолетки обматерили и ее. А потом пнули пенсионера и набрызгали ему в лицо перцовкой. Очевидцы отвели мужчину в ближайший магазин и помогли промыть в глаза. Позже он и другая пассажирка написали заявление в полицию. Читательница уверяет, что уже видела лица некоторых из нападавших подростков в пабликах. Например, в новости, что они якобы воровали хлеб из магазина. «Заявление по данному факту поступило в отдел полиции № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу. В настоящее время сотрудниками службы по делам несовершеннолетних территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются подробности произошедшего, лица причастные к инциденту», — прокомментировали в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. Там добавили, что пострадавший направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью. «По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавили в полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге группа подростков запинала пенсионера и забрызгала перцовым баллоном. Им не понравилось, что пожилой мужчина сделал им замечание за мусор в трамвае. Подробности рассказала читатель URA.RU, которая была очевидицей происшествия и сняла его на видео. «Вечером 31 июля я села в трамвай №14 возле цирка, там уже был конфликт. Подростки там что-то разлили, и пожилой человек просил их за собой убрать. Кондуктор его останавливала, мол, сама уберу, но он настаивал, что они должны сами. Я так поняла, женщина просто боялась подростков. Они вели себя дерзко, матерились. А потом один парень вскочил и закричал: „Старый дед, п… (гомосексуал), я тебя прирежу!“. Руки в это время он держал в карманах», — рассказала собеседница. Когда пенсионер вышел, подростки последовали за ним. Опасаясь, что толпа нападет на одинокого мужчину, пассажирка вышла следом и начала снимать на видео. Заметив это, малолетки обматерили и ее. А потом пнули пенсионера и набрызгали ему в лицо перцовкой. Очевидцы отвели мужчину в ближайший магазин и помогли промыть в глаза. Позже он и другая пассажирка написали заявление в полицию. Читательница уверяет, что уже видела лица некоторых из нападавших подростков в пабликах. Например, в новости, что они якобы воровали хлеб из магазина. «Заявление по данному факту поступило в отдел полиции № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу. В настоящее время сотрудниками службы по делам несовершеннолетних территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются подробности произошедшего, лица причастные к инциденту», — прокомментировали в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. Там добавили, что пострадавший направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью. «По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — добавили в полиции.