Власти объяснили, зачем в Перми покрасили асфальт

В Перми на шоссе Космонавтов уложили цветной асфальт. Это сделано для разграничения пешеходной и велосипедной зон, объяснили URA.RU в министерстве транспорта Пермского края.
«Цветной асфальт уложен на тротуаре (красный) и велодорожке (голубой). Такой асфальт делают по специальному „рецепту“ — вместо битума добавляется прозрачная смола и цветной пигмент для окрашивания. Цвет асфальта, таким образом, может быть любым. У нас для визуального разграничения пешеходной зоны и зоны для велосипедистов были выбраны красный и голубой цвета», — пояснили в подрядной организации АО «АБЗ-Дорстрой».
На новых дорожках также появилась разметка — изображения велосипеда на голубой полосе и человечка на красной. Это дополнительно помогает участникам движения ориентироваться на новой улице. В компании уточнили, что цветной асфальтобетон соответствует государственным стандартам и не содержит эпоксидных смол.
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