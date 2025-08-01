Власти объяснили, зачем в Перми покрасили асфальт

В Перми уложили красный и голубой асфальт
© Служба новостей «URA.RU»
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На асфальте также появилась специальная разметка
На асфальте также появилась специальная разметка Фото:

В Перми на шоссе Космонавтов уложили цветной асфальт. Это сделано для разграничения пешеходной и велосипедной зон, объяснили URA.RU в министерстве транспорта Пермского края.

«Цветной асфальт уложен на тротуаре (красный) и велодорожке (голубой). Такой асфальт делают по специальному „рецепту“ — вместо битума добавляется прозрачная смола и цветной пигмент для окрашивания. Цвет асфальта, таким образом, может быть любым. У нас для визуального разграничения пешеходной зоны и зоны для велосипедистов были выбраны красный и голубой цвета», — пояснили в подрядной организации АО «АБЗ-Дорстрой».

На новых дорожках также появилась разметка — изображения велосипеда на голубой полосе и человечка на красной. Это дополнительно помогает участникам движения ориентироваться на новой улице. В компании уточнили, что цветной асфальтобетон соответствует государственным стандартам и не содержит эпоксидных смол.

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В Перми на шоссе Космонавтов уложили цветной асфальт. Это сделано для разграничения пешеходной и велосипедной зон, объяснили URA.RU в министерстве транспорта Пермского края. «Цветной асфальт уложен на тротуаре (красный) и велодорожке (голубой). Такой асфальт делают по специальному „рецепту“ — вместо битума добавляется прозрачная смола и цветной пигмент для окрашивания. Цвет асфальта, таким образом, может быть любым. У нас для визуального разграничения пешеходной зоны и зоны для велосипедистов были выбраны красный и голубой цвета», — пояснили в подрядной организации АО «АБЗ-Дорстрой». На новых дорожках также появилась разметка — изображения велосипеда на голубой полосе и человечка на красной. Это дополнительно помогает участникам движения ориентироваться на новой улице. В компании уточнили, что цветной асфальтобетон соответствует государственным стандартам и не содержит эпоксидных смол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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