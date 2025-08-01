РЕН ТВ: актера из «Глухаря» нашли мертвым в Москве

В Москве обнаружили мертвым актера Максима Глотова, известного по ролям в сериалах «Глухарь» и «Содержанки». Тело артиста нашли 1 августа в его квартире после того, как родственники обратились в полицию, сообщили журналисты.
«Актера Максима Глотова нашли мертвым в Москве. <...> Глотов несколько дней не выходил на связь с близкими. <...> не могли до него дозвониться с 27 июля», — сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. Там же сообщили, что родственники приняли решение обратиться в полицию. Сотрудники вскрыли дверь квартиры, где обнаружили тело артиста.
Глотов скончался на 61-м году жизни. Он запомнился зрителям ролями в популярных российских телесериалах, среди которых «Глухарь», «Содержанки», «Раневская», «Душегубы», «Желтый глаз тигра». Причины смерти актера официально не уточняются.
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