31 июля 2025

В Тобольске откроют новую поликлинику

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Поликлиника сможет обслуживать 20 тысяч человек
Поликлиника сможет обслуживать 20 тысяч человек Фото:

В Тобольске в подгорной части города откроется новая поликлиника. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале.

«В ходе рабочей поездки в Тобольск оценил строительство нового филиала поликлиники „Областной больницы № 3. Она сможет обслуживать более 20 тысяч человек, включая почти шесть тысяч детей“, — сообщил губернатор.

В здании будет шесть педиатрических и семь терапевтических участков. Тоболяки смогут получить первичную медицинскую помощь, включая специализированную и стоматологическую.

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В Тобольске в подгорной части города откроется новая поликлиника. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале. «В ходе рабочей поездки в Тобольск оценил строительство нового филиала поликлиники „Областной больницы № 3. Она сможет обслуживать более 20 тысяч человек, включая почти шесть тысяч детей“, — сообщил губернатор. В здании будет шесть педиатрических и семь терапевтических участков. Тоболяки смогут получить первичную медицинскую помощь, включая специализированную и стоматологическую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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