В Тобольске откроют новую поликлинику

Поликлиника сможет обслуживать 20 тысяч человек
В Тобольске в подгорной части города откроется новая поликлиника. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале.
«В ходе рабочей поездки в Тобольск оценил строительство нового филиала поликлиники „Областной больницы № 3. Она сможет обслуживать более 20 тысяч человек, включая почти шесть тысяч детей“, — сообщил губернатор.
В здании будет шесть педиатрических и семь терапевтических участков. Тоболяки смогут получить первичную медицинскую помощь, включая специализированную и стоматологическую.
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