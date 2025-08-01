Удар трехтонной планирующей бомбы по Константиновке попал на видео

Российский бомбардировщик нанес удар тяжелой авиабомбой ФАБ-3000 по мосту в районе Константиновки в Донецкой народной республики (ДНР). Момент уничтожения сооружения зафиксирован на видео. Его опубликовал telegram-канал «НгП раZVедка».
«Уничтожение моста. Константиновка. <...> Бомбардировщик ВКС России, ударом тяжелой авиабомбы ФАБ-3000 снес мост под Константиновкой», — сообщил telegram-канал «НгП раZVедка». Там же опубликовали соответсвующее видео.
Авторы канала утверждают, что дневные кадры объективного контроля подтверждают полное разрушение моста. По их словам, восстановить переправу в ближайшее время Украине не удастся. Тамже заявили, что применение мощной авиабомбы ФАБ-3000 может быть продолжено по другим целям подобной инфраструктуры в зоне конфликта.
Ранее в «Ростехе» раскрыли возможности бомбы ФАБ-3000. Государственная корпорация «Ростех» сообщила о значительных разрушительных характеристиках фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 массой три тонны. По информации компании, при взрыве этого боеприпаса образуется мощная ударная волна, которая позволяет уничтожать открытые взводные укрепленные позиции ВСУ.
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