Удар трехтонной планирующей бомбы по Константиновке попал на видео

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ФАБом-3000 ВС РФ уничтожили мост у Константиновки
ФАБом-3000 ВС РФ уничтожили мост у Константиновки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский бомбардировщик нанес удар тяжелой авиабомбой ФАБ-3000 по мосту в районе Константиновки в Донецкой народной республики (ДНР). Момент уничтожения сооружения зафиксирован на видео. Его опубликовал telegram-канал «НгП раZVедка».

«Уничтожение моста. Константиновка. <...> Бомбардировщик ВКС России, ударом тяжелой авиабомбы ФАБ-3000 снес мост под Константиновкой», — сообщил telegram-канал «НгП раZVедка». Там же опубликовали соответсвующее видео. 

Авторы канала утверждают, что дневные кадры объективного контроля подтверждают полное разрушение моста. По их словам, восстановить переправу в ближайшее время Украине не удастся. Тамже заявили, что применение мощной авиабомбы ФАБ-3000 может быть продолжено по другим целям подобной инфраструктуры в зоне конфликта. 

Ранее в «Ростехе» раскрыли возможности бомбы ФАБ-3000. Государственная корпорация «Ростех» сообщила о значительных разрушительных характеристиках фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 массой три тонны. По информации компании, при взрыве этого боеприпаса образуется мощная ударная волна, которая позволяет уничтожать открытые взводные укрепленные позиции ВСУ.

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Российский бомбардировщик нанес удар тяжелой авиабомбой ФАБ-3000 по мосту в районе Константиновки в Донецкой народной республики (ДНР). Момент уничтожения сооружения зафиксирован на видео. Его опубликовал telegram-канал «НгП раZVедка». «Уничтожение моста. Константиновка. <...> Бомбардировщик ВКС России, ударом тяжелой авиабомбы ФАБ-3000 снес мост под Константиновкой», — сообщил telegram-канал «НгП раZVедка». Там же опубликовали соответсвующее видео.  Авторы канала утверждают, что дневные кадры объективного контроля подтверждают полное разрушение моста. По их словам, восстановить переправу в ближайшее время Украине не удастся. Тамже заявили, что применение мощной авиабомбы ФАБ-3000 может быть продолжено по другим целям подобной инфраструктуры в зоне конфликта.  Ранее в «Ростехе» раскрыли возможности бомбы ФАБ-3000. Государственная корпорация «Ростех» сообщила о значительных разрушительных характеристиках фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 массой три тонны. По информации компании, при взрыве этого боеприпаса образуется мощная ударная волна, которая позволяет уничтожать открытые взводные укрепленные позиции ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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