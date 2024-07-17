В «Ростехе» раскрыли возможности бомбы ФАБ-3000

Госкорпорация «Ростех» рассказала о разрушительных возможностях трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000. При детонации данной бомбы создается мощная ударная волна, способная уничтожить открытый взводный опорный пункт ВСУ.
«При взрыве ФАБ-3000 создается ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта ВСУ с земляными укреплениями открытого типа», — передает сообщение корпорации РИА Новости. Там добавили, что бомба оснащена зарядом взрывчатого вещества.
Вес заряда составляет около полутора тонн. Кроме того, в «Ростехе» отмечают, что без значительных препятствий на пути поражающих факторов, взрыв ФАБ-3000 может охватить площадь, эквивалентную 11 футбольным полям, заключили в корпорации.
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