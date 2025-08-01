В Пермском крае водитель Cadillac с двумя несовершеннолетними в салоне въехал в КамАЗ. ДТП, в котором погибла пассажир иномарки, произошло 1 августа на автодороге Оса-Чернушка в Бардымском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья.
«1 августа около 15:25 автомобиль „Кадиллак“ под управлением мужчины 1976 года рождения столкнулся с лесовозом КамАЗ под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате автоаварии пассажир 1976 года рождения получила смертельную травму. Водитель и два несовершеннолетних пассажира 8 и 17 лет с травмами госпитализированы», — информирует пресс-служба ведомства.
Предварительно установлено, что виновником ДТП является водитель иномарки — мужчина выехал на «встречку», где и произошло столкновение с большегрузом. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.
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