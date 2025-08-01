Водитель Cadillac с двумя детьми в салоне устроил смертельное ДТП на пермской трассе. Видео

В Пермском крае водитель Cadillac устроил смертельное ДТП, влетев в КамАЗ
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на трассе Оса-Чернушка
ДТП произошло на трассе Оса-Чернушка Фото:

В Пермском крае водитель Cadillac с двумя несовершеннолетними в салоне въехал в КамАЗ. ДТП, в котором погибла пассажир иномарки, произошло 1 августа на автодороге Оса-Чернушка в Бардымском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья.

«1 августа около 15:25 автомобиль „Кадиллак“ под управлением мужчины 1976 года рождения столкнулся с лесовозом КамАЗ под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате автоаварии пассажир 1976 года рождения получила смертельную травму. Водитель и два несовершеннолетних пассажира 8 и 17 лет с травмами госпитализированы», — информирует пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что виновником ДТП является водитель иномарки — мужчина выехал на «встречку», где и произошло столкновение с большегрузом. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

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В Пермском крае водитель Cadillac с двумя несовершеннолетними в салоне въехал в КамАЗ. ДТП, в котором погибла пассажир иномарки, произошло 1 августа на автодороге Оса-Чернушка в Бардымском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья. «1 августа около 15:25 автомобиль „Кадиллак“ под управлением мужчины 1976 года рождения столкнулся с лесовозом КамАЗ под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате автоаварии пассажир 1976 года рождения получила смертельную травму. Водитель и два несовершеннолетних пассажира 8 и 17 лет с травмами госпитализированы», — информирует пресс-служба ведомства. Предварительно установлено, что виновником ДТП является водитель иномарки — мужчина выехал на «встречку», где и произошло столкновение с большегрузом. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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