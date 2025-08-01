Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о возвращении к тренировкам после перерыва. В своих соцсетях он опубликовал видео с утренней тренировкой и поделился планами по восстановлению спортивной формы.
«Утренняя легкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно», — написал Кадыров в посте под видео, которое было опубликовано на его официальной странице ВКонтакте. По словам главы республики, тренировки будут проходить под контролем личного тренера — помощника главы Минздрава Висмурада Алиева, который разработал индивидуальную программу восстановления.
Ранее Рамзан Кадыров объяснил в соцсетях, почему он перестал смеяться: «Я не смеюсь — я жду, смотрю и запоминаю». Он подчеркнул, что враги продолжают строить планы и интриги, но их беспокоит, что «мы не упали на колени и не стали умолять».
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