Кадыров показал кадры с тренировки и сообщил, что возвращается к нагрузкам после перерыва. Видео

Глава ЧР Кадыров заявил, что вернулся к тренировкам после длительного перерыва
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Кадыров заявил, что будет возвращаться в тренировочный режим постепенно
Кадыров заявил, что будет возвращаться в тренировочный режим постепенно Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о возвращении к тренировкам после перерыва. В своих соцсетях он опубликовал видео с утренней тренировкой и поделился планами по восстановлению спортивной формы.

«Утренняя легкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно», — написал Кадыров в посте под видео, которое было опубликовано на его официальной странице ВКонтакте. По словам главы республики, тренировки будут проходить под контролем личного тренера — помощника главы Минздрава Висмурада Алиева, который разработал индивидуальную программу восстановления.

Ранее Рамзан Кадыров объяснил в соцсетях, почему он перестал смеяться: «Я не смеюсь — я жду, смотрю и запоминаю». Он подчеркнул, что враги продолжают строить планы и интриги, но их беспокоит, что «мы не упали на колени и не стали умолять».

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о возвращении к тренировкам после перерыва. В своих соцсетях он опубликовал видео с утренней тренировкой и поделился планами по восстановлению спортивной формы. «Утренняя легкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно», — написал Кадыров в посте под видео, которое было опубликовано на его официальной странице ВКонтакте. По словам главы республики, тренировки будут проходить под контролем личного тренера — помощника главы Минздрава Висмурада Алиева, который разработал индивидуальную программу восстановления. Ранее Рамзан Кадыров объяснил в соцсетях, почему он перестал смеяться: «Я не смеюсь — я жду, смотрю и запоминаю». Он подчеркнул, что враги продолжают строить планы и интриги, но их беспокоит, что «мы не упали на колени и не стали умолять».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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