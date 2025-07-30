Рамзан Кадыров опубликовал пост об изменениях в своем характере

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о причинах, почему он перестал смеяться. Об этом он написал пост в социальных сетях.
«Вы давно не видели, чтобы я смеялся. Потому что это уже не то время. Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю», — написал глава Чечни в своем telegram-канале.
Кадыров отметил, что враги продолжают строить планы и плести интриги. В то же время их тревожит, что «мы не упали на колени и не стали умолять».
Кадыров ранее заявил, что враги не дождутся его смерти, а его непоявление на совещаниях не означает проблемы со здоровьем или смерть. Слухи о якобы проблемах со здоровьем Кадырова, распространяемые его анонимными недоброжелателями, появились больше года назад. Сам Кадыров неоднократно опровергал это, в том числе публикуя видео, где он занимается спортом.
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