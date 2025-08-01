МИД Индии высказался о партнерстве с Россией

Партнерство между Нью-Дели и Москвой проверено временем и не зависит от отношений Индии с другими странами.Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
«Что касается отношений между Индией и Россией, то у нас устойчивое и проверенное временем партнерство», — заявил Джайсвал. Его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул, что отношения с другими странами имеют самостоятельную ценность и не должны рассматриваться через призму интересов третьих государств.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на индийские товары. Решение обусловлено высокими тарифами Индии, торговыми ограничениями и сотрудничеством страны с Россией. Трамп отметил, что Индия традиционно закупает большую часть вооружений у России и остается одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей. В тот же день Вашингтон заключил торговое соглашение с Пакистаном и пообещал содействие в освоении нефтяных ресурсов этой страны. Позднее Трамп в социальной сети Truth Social назвал экономики Индии и России «мертвыми», передает «Ридус».
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