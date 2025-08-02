Участник СВО раскрыл опасность украинских детей-диверсантов для России

Участник СВО: украинские дети-диверсанты опасны для России
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Дети-диверсанты, которых готовят британцы на Украине, опасны для России
Дети-диверсанты, которых готовят британцы на Украине, опасны для России Фото:

Дети-диверсанты, подготовку которых националисты начали на Украине совместно с британскими инструкторами, опасны. Дети незаметны, а из-за отсутствия критического мышления они способны на безрассудные действия, объяснил в интервью URA.RU участник СВО Даниил Карелин.

«Они опасны тем, что многие не обращают на них внимания, а еще им доверяют больше, чем взрослым. О детях стремятся позаботиться, что помогает „легализовать“ агентов этой возрастной группы в России. Более того, они не обладают критическим мышлением, поэтому готовы совершать безрассудные действия, слабо представляя последствия. А инструкторы убеждают их в том, что они не понесут ответственности за содеянное», — рассказал Карелин.

Он добавил, что украинских детей учат ненавидеть все русское, отрывая их от исторической правды. «Их растят как оружие против России, как расходный материал. Ведь дети, воспитанные в ненависти, агрессии и муштре не смогут жить в мире после победы России», — резюмировал участник СВО.

Представитель пророссийского подполья в Николаевской области Украины сообщил о подготовке детей-диверсантов. По его данным, этим занимаются британские инструкторы. 

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Дети-диверсанты, подготовку которых националисты начали на Украине совместно с британскими инструкторами, опасны. Дети незаметны, а из-за отсутствия критического мышления они способны на безрассудные действия, объяснил в интервью URA.RU участник СВО Даниил Карелин. «Они опасны тем, что многие не обращают на них внимания, а еще им доверяют больше, чем взрослым. О детях стремятся позаботиться, что помогает „легализовать“ агентов этой возрастной группы в России. Более того, они не обладают критическим мышлением, поэтому готовы совершать безрассудные действия, слабо представляя последствия. А инструкторы убеждают их в том, что они не понесут ответственности за содеянное», — рассказал Карелин. Он добавил, что украинских детей учат ненавидеть все русское, отрывая их от исторической правды. «Их растят как оружие против России, как расходный материал. Ведь дети, воспитанные в ненависти, агрессии и муштре не смогут жить в мире после победы России», — резюмировал участник СВО. Представитель пророссийского подполья в Николаевской области Украины сообщил о подготовке детей-диверсантов. По его данным, этим занимаются британские инструкторы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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