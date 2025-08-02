Дети-диверсанты, подготовку которых националисты начали на Украине совместно с британскими инструкторами, опасны. Дети незаметны, а из-за отсутствия критического мышления они способны на безрассудные действия, объяснил в интервью URA.RU участник СВО Даниил Карелин.
«Они опасны тем, что многие не обращают на них внимания, а еще им доверяют больше, чем взрослым. О детях стремятся позаботиться, что помогает „легализовать“ агентов этой возрастной группы в России. Более того, они не обладают критическим мышлением, поэтому готовы совершать безрассудные действия, слабо представляя последствия. А инструкторы убеждают их в том, что они не понесут ответственности за содеянное», — рассказал Карелин.
Он добавил, что украинских детей учат ненавидеть все русское, отрывая их от исторической правды. «Их растят как оружие против России, как расходный материал. Ведь дети, воспитанные в ненависти, агрессии и муштре не смогут жить в мире после победы России», — резюмировал участник СВО.
Представитель пророссийского подполья в Николаевской области Украины сообщил о подготовке детей-диверсантов. По его данным, этим занимаются британские инструкторы.
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