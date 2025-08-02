Британская разведка готовит новые диверсии против России

Исполнителями станут неприметные, внушающие доверие агенты

© Служба новостей «URA.RU»
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Инструкторы из Британии готовят диверсантов с нацистами из «Азова» *, «Кракена» **
Инструкторы из Британии готовят диверсантов с нацистами из «Азова» *, «Кракена» ** Фото:
статья из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Англичане, по информации представителя пророссийского подполья в Николаевской области Украины, готовят отряд школьников-диверсантов. Как рассказал URA.RU участник СВО, разведчик-снайпер Даниил Карелин, использование детей для ВСУ стало нормальным явлением. Подростки проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранных инструкторов, в том числе приехавших из Великобритании. По мнению Карелина, детей взяли в оборот, потому что никто не заподозрит в них диверсантов.

— Что вы думаете о подготовке на Украине диверсантов из школьников?

Диверсантов из украинских школьников готовят с 2014 года, сообщил участник СВО Даниил Карелин
Диверсантов из украинских школьников готовят с 2014 года, сообщил участник СВО Даниил Карелин
Фото:

— Представители киевского режима уже давно занимаются подготовкой детей и подростков к войне с Россией, в том числе диверсионной. «Патриотические» смены в детских лагерях начали проводить для них еще с 2014 года, где они пели нацистские гимны и восхваляли идеолога украинского национализма Степана Бандеру. В частности, они занимались подготовкой детей к реальным боевым действиям в игровой форме. Например, учили пользоваться стрелковым и ротным оружием, метать гранаты, орудовать штыком. А еще — саперному и инженерному делу. Такие сены проводились в лагерях [запрещенного в РФ националистического батальона, признанного террористической организацией] «Азова»*.

— Вам удавалось во время службы выявлять таких диверсантов?

— Из личного опыта могу вспомнить «подопечных» 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Например, ученики 10-й школы в Изюме (Харьковская область — прим. ред.) носили форму с шевронами нацистов. Один их китель сейчас хранится в пермском Военно-патриотическом центре «Гроза».

Другой пример, уже косвенный. Выполняя боевые действия в селе Волхов Яр Харьковской области, мы зашли в комнату одного дома, которая, судя по вещам и фотографиям, принадлежала подростку. Там было много муляжей и макетов взрывчатых веществ, гранат, патронов, военной атрибутики, в том числе и нацистской.

Третий пример — в одном из блиндажей села Желанное ДНР я нашел фотографию подростков. На ее обороте были написаны пожелания солдатам на русском, украинском и английском языках.

С ходом спецоперации режим Зеленского все ближе приближается к краху. У него почти не остается инструментов влияния на украинский народ, истощается мобилизационный резерв. Именно поэтому «просроченному президенту» приходится прибегать к таким радикальным методам ведения войны.

— Как вы считаете, почему именно британцы решили подключиться к процессу подготовки диверсантов из украинских школьников?

— В первую очередь этим занимаются сами нацисты из «Азова»* и [запрещенной в России террористической организации] «Кракена»**. Британцы же — скорее организационными вопросами: разработкой учебных программ, подготовкой инструкторов из числа ВСУ.

Англичане заинтересованы в убийстве русских чужими руками
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Не секрет, что Туманный Альбион давно ведет идеологическое противостояние с Россией. Англичане в большей степени заинтересованы в убийстве русских чужими руками. Им не важна победа, главное — нанести максимальный ущерб наименьшими для себя затратами.

В последнее время США стремятся дистанцироваться от украинского конфликта. Поэтому англичанам приходится все больше вовлекаться самим. 

Также к процессу подготовки малолетних террористов могут быть причастны французы, которые хранят в себе обиды за поражение на африканском театре военных действий.

— Как может вестись подготовка диверсантов из украинских школьников, учитывая ее схожесть с «Гитлерюгендом»? И чему конкретно их могут обучить британцы?

— Скорее всего, это происходит в формате выездного палаточного лагеря. Детей вывозят либо в существующие учебные центры, либо на полигоны для подготовки мобилизованных ВСУшников. Инструкторы же могут обучить их обращению с огнестрельным оружием, в том числе с боевыми стрельбами, изготовлению СВУ (самодельное взрывное устройство — прим. ред.), управлению и кустарной сборке FPV-дронов, а также дистанционному минированию. Какую именно роль играют британцы в непосредственном обучении детей, не ясно. Потому что практического опыта у солдат ВСУ гораздо больше, чем у инструкторов НАТО.

— Есть ли понимание, как работают британские разведчики, знаем ли мы их почерк, чтобы пресечь их теракты уже на стадии подготовки?

— Что касается почерка британских коммандос, он, действительно, хорошо прослеживается с начала СВО. Можно вспомнить утечки данных в западные СМИ об операциях англичан на Украине. Для них характерны морские десантные операции, соответствующие их профессиональному профилю. К их текущим задачам относятся выведение из строя кораблей российского флота, лишение России свободного морского передвижения и маневра. Реализуется это в том числе ведением разведки через агентуру на морских объектах — таких, как порт Севастополя. Многие относят к работе британского спецназа подрыв Каховской ГЭС.

— Есть ли разница между взрослым диверсантом и ребенком?

— Дети опасны тем, что на них не обратят внимание. Детям доверяют больше, чем взрослым. О детях стремятся позаботиться, что помогает «легализовать» агентов этой возрастной группы в России. Более того, они не обладают критическим мышлением, поэтому готовы совершать безрассудные действия, слабо представляя последствия. А инструкторы убеждают их в том, что они не понесут ответственности за содеянное.

Опасность в том, что украинских детей учат ненавидеть все русское, отрывая их от исторической правды. Их растят как оружие против России, как расходный материал. Ведь дети, воспитанные в ненависти, агрессии и муштре не смогут жить в мире после победы России.

* Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

** «Кракен» — террористическая организация, запрещена в РФ

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Англичане, по информации представителя пророссийского подполья в Николаевской области Украины, готовят отряд школьников-диверсантов. Как рассказал URA.RU участник СВО, разведчик-снайпер Даниил Карелин, использование детей для ВСУ стало нормальным явлением. Подростки проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранных инструкторов, в том числе приехавших из Великобритании. По мнению Карелина, детей взяли в оборот, потому что никто не заподозрит в них диверсантов. — Что вы думаете о подготовке на Украине диверсантов из школьников? — Представители киевского режима уже давно занимаются подготовкой детей и подростков к войне с Россией, в том числе диверсионной. «Патриотические» смены в детских лагерях начали проводить для них еще с 2014 года, где они пели нацистские гимны и восхваляли идеолога украинского национализма Степана Бандеру. В частности, они занимались подготовкой детей к реальным боевым действиям в игровой форме. Например, учили пользоваться стрелковым и ротным оружием, метать гранаты, орудовать штыком. А еще — саперному и инженерному делу. Такие сены проводились в лагерях [запрещенного в РФ националистического батальона, признанного террористической организацией] «Азова»*. — Вам удавалось во время службы выявлять таких диверсантов? — Из личного опыта могу вспомнить «подопечных» 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Например, ученики 10-й школы в Изюме (Харьковская область — прим. ред.) носили форму с шевронами нацистов. Один их китель сейчас хранится в пермском Военно-патриотическом центре «Гроза». Другой пример, уже косвенный. Выполняя боевые действия в селе Волхов Яр Харьковской области, мы зашли в комнату одного дома, которая, судя по вещам и фотографиям, принадлежала подростку. Там было много муляжей и макетов взрывчатых веществ, гранат, патронов, военной атрибутики, в том числе и нацистской. Третий пример — в одном из блиндажей села Желанное ДНР я нашел фотографию подростков. На ее обороте были написаны пожелания солдатам на русском, украинском и английском языках. С ходом спецоперации режим Зеленского все ближе приближается к краху. У него почти не остается инструментов влияния на украинский народ, истощается мобилизационный резерв. Именно поэтому «просроченному президенту» приходится прибегать к таким радикальным методам ведения войны. — Как вы считаете, почему именно британцы решили подключиться к процессу подготовки диверсантов из украинских школьников? — В первую очередь этим занимаются сами нацисты из «Азова»* и [запрещенной в России террористической организации] «Кракена»**. Британцы же — скорее организационными вопросами: разработкой учебных программ, подготовкой инструкторов из числа ВСУ. Не секрет, что Туманный Альбион давно ведет идеологическое противостояние с Россией. Англичане в большей степени заинтересованы в убийстве русских чужими руками. Им не важна победа, главное — нанести максимальный ущерб наименьшими для себя затратами. В последнее время США стремятся дистанцироваться от украинского конфликта. Поэтому англичанам приходится все больше вовлекаться самим. — Как может вестись подготовка диверсантов из украинских школьников, учитывая ее схожесть с «Гитлерюгендом»? И чему конкретно их могут обучить британцы? — Скорее всего, это происходит в формате выездного палаточного лагеря. Детей вывозят либо в существующие учебные центры, либо на полигоны для подготовки мобилизованных ВСУшников. Инструкторы же могут обучить их обращению с огнестрельным оружием, в том числе с боевыми стрельбами, изготовлению СВУ (самодельное взрывное устройство — прим. ред.), управлению и кустарной сборке FPV-дронов, а также дистанционному минированию. Какую именно роль играют британцы в непосредственном обучении детей, не ясно. Потому что практического опыта у солдат ВСУ гораздо больше, чем у инструкторов НАТО. — Есть ли понимание, как работают британские разведчики, знаем ли мы их почерк, чтобы пресечь их теракты уже на стадии подготовки? — Что касается почерка британских коммандос, он, действительно, хорошо прослеживается с начала СВО. Можно вспомнить утечки данных в западные СМИ об операциях англичан на Украине. Для них характерны морские десантные операции, соответствующие их профессиональному профилю. К их текущим задачам относятся выведение из строя кораблей российского флота, лишение России свободного морского передвижения и маневра. Реализуется это в том числе ведением разведки через агентуру на морских объектах — таких, как порт Севастополя. Многие относят к работе британского спецназа подрыв Каховской ГЭС. — Есть ли разница между взрослым диверсантом и ребенком? — Дети опасны тем, что на них не обратят внимание. Детям доверяют больше, чем взрослым. О детях стремятся позаботиться, что помогает «легализовать» агентов этой возрастной группы в России. Более того, они не обладают критическим мышлением, поэтому готовы совершать безрассудные действия, слабо представляя последствия. А инструкторы убеждают их в том, что они не понесут ответственности за содеянное. Опасность в том, что украинских детей учат ненавидеть все русское, отрывая их от исторической правды. Их растят как оружие против России, как расходный материал. Ведь дети, воспитанные в ненависти, агрессии и муштре не смогут жить в мире после победы России. * Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ ** «Кракен» — террористическая организация, запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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