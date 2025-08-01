Лавров высказался о прямой войне между Россией и США

Лавров: РФ и США едины во мнении о недопустимости прямой военной конфронтации
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Лавров заявил, что США открыты к продолжению честного взаимоуважительного диалога
Лавров заявил, что США открыты к продолжению честного взаимоуважительного диалога Фото:

Москва и Вашингтон едины во мнении о недопустимости прямой военной конфронтации между двумя странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, ссылаясь на итоги последних контактов с американской стороной. По его словам, Россия отмечает готовность США к честному и взаимоуважительному диалогу.

«И если европейцы истерично требуют затаскивать Украину в НАТО и готовиться к войне с Россией, то М. Рубио на днях подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией. Мы полностью с этим согласны», — подчеркнул Лавров, назвав подобное результатом взаимопонимания, достигнутого в ходе диалога. Его слова передает пресс-служба МИД РФ.

Он уточнил, что представители США, в отличие от европейских партнеров, ориентированных на агрессивную русофобскую риторику, демонстрируют понимание текущей ситуации. Американская сторона стремится учитывать коренные причины кризиса, на которые неоднократно обращал внимание глава РФ Владимир Путин. В частности, речь идет о необходимости уважать волю жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, проявленную в ответ на события 2014 года, когда новые власти Украины объявили эти регионы «нелюдями» и «террористами».

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Москва и Вашингтон едины во мнении о недопустимости прямой военной конфронтации между двумя странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, ссылаясь на итоги последних контактов с американской стороной. По его словам, Россия отмечает готовность США к честному и взаимоуважительному диалогу. «И если европейцы истерично требуют затаскивать Украину в НАТО и готовиться к войне с Россией, то М. Рубио на днях подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией. Мы полностью с этим согласны», — подчеркнул Лавров, назвав подобное результатом взаимопонимания, достигнутого в ходе диалога. Его слова передает пресс-служба МИД РФ. Он уточнил, что представители США, в отличие от европейских партнеров, ориентированных на агрессивную русофобскую риторику, демонстрируют понимание текущей ситуации. Американская сторона стремится учитывать коренные причины кризиса, на которые неоднократно обращал внимание глава РФ Владимир Путин. В частности, речь идет о необходимости уважать волю жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, проявленную в ответ на события 2014 года, когда новые власти Украины объявили эти регионы «нелюдями» и «террористами».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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