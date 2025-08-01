В Британии рассказали, когда ВСУ сдадут один из главных городов в зоне СВО

The Daily Telegraph: ВСУ могут сдать Покровск в течение нескольких дней
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авторы материала заявили, что боевой дух украинских военных находится на низком уровне
Авторы материала заявили, что боевой дух украинских военных находится на низком уровне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска могут утратить контроль над Покровском (ДНР) в ближайшие дни из-за угрозы окружения города. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph.

«Хотя Россия еще не начала полномасштабного наступления, каждый день приближает Покровск к окружению. Некоторые солдаты предсказывают, что он может пасть в течение нескольких дней», — приводит издание слова военных. По их словам, постоянная угроза со стороны беспилотников делает любые перемещения опасными, а один из бойцов заявил: «Мы потеряем Покровск. Это лишь вопрос времени».

Ситуацию осложняет взятие российскими войсками соседнего города Родинское, через который проходил один из ключевых маршрутов снабжения Покровска. Теперь у украинских военных остается только один путь для выхода из города. По данным издания, моральное состояние украинских бойцов ухудшается — многие подают рапорты о переводе, но делают это лишь в крайних случаях из-за бюрократических сложностей. В случае падения Покровска фронт может сместиться к Павлограду, где оборону удерживать еще сложнее.

Накануне российские войска освободили стратегически важный населенный пункт Часов Яр в ДНР. Военный эксперт Александр Матюшин заявил, что освобождение города приближает ВС РФ к цели СВО. По его словам, падение Часова Яра и Покровска приблизит ВС РФ к освобождению территории ДНР, передает MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские войска могут утратить контроль над Покровском (ДНР) в ближайшие дни из-за угрозы окружения города. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph. «Хотя Россия еще не начала полномасштабного наступления, каждый день приближает Покровск к окружению. Некоторые солдаты предсказывают, что он может пасть в течение нескольких дней», — приводит издание слова военных. По их словам, постоянная угроза со стороны беспилотников делает любые перемещения опасными, а один из бойцов заявил: «Мы потеряем Покровск. Это лишь вопрос времени». Ситуацию осложняет взятие российскими войсками соседнего города Родинское, через который проходил один из ключевых маршрутов снабжения Покровска. Теперь у украинских военных остается только один путь для выхода из города. По данным издания, моральное состояние украинских бойцов ухудшается — многие подают рапорты о переводе, но делают это лишь в крайних случаях из-за бюрократических сложностей. В случае падения Покровска фронт может сместиться к Павлограду, где оборону удерживать еще сложнее. Накануне российские войска освободили стратегически важный населенный пункт Часов Яр в ДНР. Военный эксперт Александр Матюшин заявил, что освобождение города приближает ВС РФ к цели СВО. По его словам, падение Часова Яра и Покровска приблизит ВС РФ к освобождению территории ДНР, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...