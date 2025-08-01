В Британии рассказали, когда ВСУ сдадут один из главных городов в зоне СВО

Украинские войска могут утратить контроль над Покровском (ДНР) в ближайшие дни из-за угрозы окружения города. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph.
«Хотя Россия еще не начала полномасштабного наступления, каждый день приближает Покровск к окружению. Некоторые солдаты предсказывают, что он может пасть в течение нескольких дней», — приводит издание слова военных. По их словам, постоянная угроза со стороны беспилотников делает любые перемещения опасными, а один из бойцов заявил: «Мы потеряем Покровск. Это лишь вопрос времени».
Ситуацию осложняет взятие российскими войсками соседнего города Родинское, через который проходил один из ключевых маршрутов снабжения Покровска. Теперь у украинских военных остается только один путь для выхода из города. По данным издания, моральное состояние украинских бойцов ухудшается — многие подают рапорты о переводе, но делают это лишь в крайних случаях из-за бюрократических сложностей. В случае падения Покровска фронт может сместиться к Павлограду, где оборону удерживать еще сложнее.
Накануне российские войска освободили стратегически важный населенный пункт Часов Яр в ДНР. Военный эксперт Александр Матюшин заявил, что освобождение города приближает ВС РФ к цели СВО. По его словам, падение Часова Яра и Покровска приблизит ВС РФ к освобождению территории ДНР, передает MK.RU.
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