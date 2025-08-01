На мосту и за ним движение не осложнено
Пробка в несколько километров растянулась перед Чусовским мостом в Перми вечером 1 августа. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Затор — примерно на шесть километров. Едем еле-еле. Днем на участке было ДТП», — пояснили читатели информационного агентства.
Данные платформы «Яндекс Карты» свидетельствуют, что движение сильно затруднено на Восточном обходе города и на Соликамском тракте. На образование затора также влияют дорожные работы и наличие двух перекрытий трассы.
На участке ведутся дорожные работы
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