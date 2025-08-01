Шестикилометровая пробка образовалась перед Чусовским мостом в Перми. Фото, видео

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На мосту и за ним движение не осложнено
На мосту и за ним движение не осложнено Фото:

Пробка в несколько километров растянулась перед Чусовским мостом в Перми вечером 1 августа. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. 

«Затор — примерно на шесть километров. Едем еле-еле. Днем на участке было ДТП», — пояснили читатели информационного агентства.

Данные платформы «Яндекс Карты» свидетельствуют, что движение сильно затруднено на Восточном обходе города и на Соликамском тракте. На образование затора также влияют дорожные работы и наличие двух перекрытий трассы.

На участке ведутся дорожные работы
На участке ведутся дорожные работы
Фото:

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Пробка в несколько километров растянулась перед Чусовским мостом в Перми вечером 1 августа. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.  «Затор — примерно на шесть километров. Едем еле-еле. Днем на участке было ДТП», — пояснили читатели информационного агентства. Данные платформы «Яндекс Карты» свидетельствуют, что движение сильно затруднено на Восточном обходе города и на Соликамском тракте. На образование затора также влияют дорожные работы и наличие двух перекрытий трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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