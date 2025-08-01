В Пермском крае заблокировали продажу 305 тысяч упаковок опасных БАДов

В первом полугодии на территории Прикамья 305 тысяч упаковок БАДов были заблокированы на кассах из-за несоответствия маркировки «Честный знак». Эти сведения содержатся в отчете Роспотребнадзора.
«За первые шесть месяцев 2025 года в Пермском крае 305 тысяч упаковок биологически активных добавок были не допущены к продаже», — указано в документах ведомства, которые имеются в распоряжении URA.RU. Территория замкнула топ-4 регионов РФ по этому показателю.
Прикамье уступили первые позиции Москве (8,8 млн), Ивановской области (548 тысяч) и Краснодарскому краю (386 тысяч). Основными причинами блокировки стали признаки поддельных товаров, нарушение срока годности и некорректная кодировка.
За отчетный период в РФ пресечено 12,3 млн попыток реализации продукции с нарушениями. Из этого числа почти 5 млн упаковок БАДов оказались контрафактными, а 2,8 млн — не были зарегистрированы производителями.
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