01 августа 2025

В Пермском крае заблокировали продажу 305 тысяч упаковок опасных БАДов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нарушения выявили благодаря системе мониторинга
Нарушения выявили благодаря системе мониторинга Фото:

В первом полугодии на территории Прикамья 305 тысяч упаковок БАДов были заблокированы на кассах из-за несоответствия маркировки «Честный знак». Эти сведения содержатся в отчете Роспотребнадзора.

«За первые шесть месяцев 2025 года в Пермском крае 305 тысяч упаковок биологически активных добавок были не допущены к продаже», — указано в документах ведомства, которые имеются в распоряжении URA.RU. Территория замкнула топ-4 регионов РФ по этому показателю.

Прикамье уступили первые позиции Москве (8,8 млн), Ивановской области (548 тысяч) и Краснодарскому краю (386 тысяч). Основными причинами блокировки стали признаки поддельных товаров, нарушение срока годности и некорректная кодировка.

За отчетный период в РФ пресечено 12,3 млн попыток реализации продукции с нарушениями. Из этого числа почти 5 млн упаковок БАДов оказались контрафактными, а 2,8 млн — не были зарегистрированы производителями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В первом полугодии на территории Прикамья 305 тысяч упаковок БАДов были заблокированы на кассах из-за несоответствия маркировки «Честный знак». Эти сведения содержатся в отчете Роспотребнадзора. «За первые шесть месяцев 2025 года в Пермском крае 305 тысяч упаковок биологически активных добавок были не допущены к продаже», — указано в документах ведомства, которые имеются в распоряжении URA.RU. Территория замкнула топ-4 регионов РФ по этому показателю. Прикамье уступили первые позиции Москве (8,8 млн), Ивановской области (548 тысяч) и Краснодарскому краю (386 тысяч). Основными причинами блокировки стали признаки поддельных товаров, нарушение срока годности и некорректная кодировка. За отчетный период в РФ пресечено 12,3 млн попыток реализации продукции с нарушениями. Из этого числа почти 5 млн упаковок БАДов оказались контрафактными, а 2,8 млн — не были зарегистрированы производителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...