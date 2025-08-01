В райцентре ЯНАО названы сроки подготовки теплосетей к зиме

В настоящее время работы на теплосетях выполнены на 70%
В Тарко-Сале (ЯНАО) промывка сетей водоснабжения в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону завершится к 15 августа. Такие сроки озвучил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.
«Сейчас управляющие компании проводят промывку систем теплоснабжения. Ее планируют завершить до 15 августа», — поделился Трапезников в своем telegram-канале.
Он добавил, что сейчас работы выполнены уже на 70%. Также на контроле санитарное состояние придомовых территорий — проводится уборка травы и уборка складированных ненужных вещей собственников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!