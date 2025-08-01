01 августа 2025

В райцентре ЯНАО названы сроки подготовки теплосетей к зиме

В Тарко-Сале промывка теплосетей к отопительному сезону завершится к 15 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящее время работы на теплосетях выполнены на 70%
В настоящее время работы на теплосетях выполнены на 70% Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) промывка сетей водоснабжения в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону завершится к 15 августа. Такие сроки озвучил глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

«Сейчас управляющие компании проводят промывку систем теплоснабжения. Ее планируют завершить до 15 августа», — поделился Трапезников в своем telegram-канале.

Он добавил, что сейчас работы выполнены уже на 70%. Также на контроле санитарное состояние придомовых территорий — проводится уборка травы и уборка складированных ненужных вещей собственников.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) промывка сетей водоснабжения в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону завершится к 15 августа. Такие сроки озвучил глава Пуровского района Кирилл Трапезников. «Сейчас управляющие компании проводят промывку систем теплоснабжения. Ее планируют завершить до 15 августа», — поделился Трапезников в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас работы выполнены уже на 70%. Также на контроле санитарное состояние придомовых территорий — проводится уборка травы и уборка складированных ненужных вещей собственников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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