В Нижнем Тагиле водитель насмерть сбил несовершеннолетнего велосипедиста

В Нижнем Тагиле автомобилист наехал на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП подросток погиб, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель автомобиля VOLVO, 29-летний мужчина, двигаясь со стороны автодороги „Южный подъезд“ в направлении проспекта Уральский, допустил наезд на 17-летнего юношу, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства, не спешившись. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист скончался на месте происшествия до прибытия медиков», — сообщили в ведомстве.
Владелец автомобиля сообщил, что заметил велосипедиста слишком поздно — его ослепило солнце. По его утверждению, он предпринял попытку избежать наезда, экстренно затормозив.
По информации инспекции, водитель имеет стаж управления транспортом 11 лет и в текущем году один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Освидетельствование показало, что на момент происшествия он был трезв. В правоохранительных органах отметили, что по факту ДТП ведется проверка.
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