01 августа 2025

В Нижнем Тагиле водитель насмерть сбил несовершеннолетнего велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего велосипедиста на пешеходном переходе (архивное фото)
Водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего велосипедиста на пешеходном переходе (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле автомобилист наехал на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП подросток погиб, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель автомобиля VOLVO, 29-летний мужчина, двигаясь со стороны автодороги „Южный подъезд“ в направлении проспекта Уральский, допустил наезд на 17-летнего юношу, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства, не спешившись. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист скончался на месте происшествия до прибытия медиков», — сообщили в ведомстве.

Владелец автомобиля сообщил, что заметил велосипедиста слишком поздно — его ослепило солнце. По его утверждению, он предпринял попытку избежать наезда, экстренно затормозив.

По информации инспекции, водитель имеет стаж управления транспортом 11 лет и в текущем году один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Освидетельствование показало, что на момент происшествия он был трезв. В правоохранительных органах отметили, что по факту ДТП ведется проверка.

Фото:

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В Нижнем Тагиле автомобилист наехал на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП подросток погиб, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель автомобиля VOLVO, 29-летний мужчина, двигаясь со стороны автодороги „Южный подъезд“ в направлении проспекта Уральский, допустил наезд на 17-летнего юношу, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства, не спешившись. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист скончался на месте происшествия до прибытия медиков», — сообщили в ведомстве. Владелец автомобиля сообщил, что заметил велосипедиста слишком поздно — его ослепило солнце. По его утверждению, он предпринял попытку избежать наезда, экстренно затормозив. По информации инспекции, водитель имеет стаж управления транспортом 11 лет и в текущем году один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Освидетельствование показало, что на момент происшествия он был трезв. В правоохранительных органах отметили, что по факту ДТП ведется проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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