01 августа 2025

Подросток из Пермского края утонул во время купания в Камском заливе

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело юноши ищут следователи и спасатели
Тело юноши ищут следователи и спасатели Фото:

В Березниках (Пермский край) утонул 17-летний молодой человек во время купания в реке Ленва (левый приток Камы). По факту произошедшего проводится проверка, пояснила пресс-служба СУ СКР по региону заливом.

«Следователи <...> в Березниках устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего юноши», — представителей ведомства цитирует сайт perm.aif.ru. Инцидент на воде произошел 1 августа.

По данным СК, тело подростка еще не найдено. Его поисками занимаются спасатели и следователи. Жители называют место, где произошло ЧП, Камским заливом.

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В Березниках (Пермский край) утонул 17-летний молодой человек во время купания в реке Ленва (левый приток Камы). По факту произошедшего проводится проверка, пояснила пресс-служба СУ СКР по региону заливом. «Следователи <...> в Березниках устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего юноши», — представителей ведомства цитирует сайт perm.aif.ru. Инцидент на воде произошел 1 августа. По данным СК, тело подростка еще не найдено. Его поисками занимаются спасатели и следователи. Жители называют место, где произошло ЧП, Камским заливом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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