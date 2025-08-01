Подросток из Пермского края утонул во время купания в Камском заливе

Тело юноши ищут следователи и спасатели
В Березниках (Пермский край) утонул 17-летний молодой человек во время купания в реке Ленва (левый приток Камы). По факту произошедшего проводится проверка, пояснила пресс-служба СУ СКР по региону заливом.
«Следователи <...> в Березниках устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего юноши», — представителей ведомства цитирует сайт perm.aif.ru. Инцидент на воде произошел 1 августа.
По данным СК, тело подростка еще не найдено. Его поисками занимаются спасатели и следователи. Жители называют место, где произошло ЧП, Камским заливом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!