Трамп не стал скрывать, почему взялся за ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп 1 августа объявил, что решение о направлении атомных подводных лодок было принято ради "защиты граждан США". Его слова передает Fox News. Лидер также заявил, что Штатам следует быть осторожнее.
«Нам просто нужно быть осторожными... Я делаю это, исходя из соображений безопасности наших граждан. Угроза была озвучена бывшим президентом России [Дмитрием Медведевым], и мы будем защищать наших людей», — заявил Дональд Трамп.
По словам американского лидера, меры безопасности усилены для защиты граждан США после ссоры с Медведевым. Трамп не раскрыл, куда именно приказал отправить подлодки, ограничившись фразой "соответствующие регионы".
Ранее президент США распорядился направить две атомные подлодки в неуточненные регионы после ссоры с Медведевым. Пентагон и Белый дом оперативно не смогли прокомментировать ситуацию. В РФ предупредили американского лидера, что у Москвы готов ответ на возможные провокации. О том, как отреагировали в мире на угрозы Трампа — в материале URA.RU.
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