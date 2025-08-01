01 августа 2025

Трамп не стал скрывать, почему взялся за ядерное оружие

Трамп объяснил решение о переброске атомных подлодок защитой граждан США
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США признался, что нужно быть осторожным, говоря о ядерном оружии
Президент США признался, что нужно быть осторожным, говоря о ядерном оружии Фото:
новость из сюжета
Трамп приказал разместить ядерные подлодки после ссоры с Медведевым

Президент США Дональд Трамп 1 августа объявил, что решение о направлении атомных подводных лодок было принято ради "защиты граждан США". Его слова передает Fox News. Лидер также заявил, что Штатам следует быть осторожнее.

«Нам просто нужно быть осторожными... Я делаю это, исходя из соображений безопасности наших граждан. Угроза была озвучена бывшим президентом России [Дмитрием Медведевым], и мы будем защищать наших людей», — заявил Дональд Трамп.

По словам американского лидера, меры безопасности усилены для защиты граждан США после ссоры с Медведевым. Трамп не раскрыл, куда именно приказал отправить подлодки, ограничившись фразой "соответствующие регионы".

Ранее президент США распорядился направить две атомные подлодки в неуточненные регионы после ссоры с Медведевым. Пентагон и Белый дом оперативно не смогли прокомментировать ситуацию. В РФ предупредили американского лидера, что у Москвы готов ответ на возможные провокации. О том, как отреагировали в мире на угрозы Трампа — в материале URA.RU.

История конфликта Трампа Медведева и Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
История конфликта Трампа Медведева и Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
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Президент США Дональд Трамп 1 августа объявил, что решение о направлении атомных подводных лодок было принято ради "защиты граждан США". Его слова передает Fox News. Лидер также заявил, что Штатам следует быть осторожнее. «Нам просто нужно быть осторожными... Я делаю это, исходя из соображений безопасности наших граждан. Угроза была озвучена бывшим президентом России [Дмитрием Медведевым], и мы будем защищать наших людей», — заявил Дональд Трамп. По словам американского лидера, меры безопасности усилены для защиты граждан США после ссоры с Медведевым. Трамп не раскрыл, куда именно приказал отправить подлодки, ограничившись фразой "соответствующие регионы". Ранее президент США распорядился направить две атомные подлодки в неуточненные регионы после ссоры с Медведевым. Пентагон и Белый дом оперативно не смогли прокомментировать ситуацию. В РФ предупредили американского лидера, что у Москвы готов ответ на возможные провокации. О том, как отреагировали в мире на угрозы Трампа — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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